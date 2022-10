Málo střílí a ještě přikrmují. Myslivci jsou kvůli přezvěření terčem kritiky

Prevencí takových střetů je hlavně snížení rychlosti jízdy v místech, kde se dá výskyt zvěře předpokládat. Je třeba se soustředit na obě strany silnice a možnost, že se zvíře objeví. „Jakmile zjistíme jeho pohyb před sebou, měli bychom okamžitě zpomalit a vypnout dálková světla. Zvířata se pohybují většinou ve skupinách, takže je pravděpodobné, že zahlédnuté zvíře nebude samo,“ doplňují policisté.

Střety se zvěří nepatří mezi nejvážnější nehody, jde však o jedny z nejčastějších příčin všech nehod. Problémem je, že se jim často nedá zabránit, zvlášť pokud řidič jede vyšší rychlostí.

Srážku se zvěří musíte hlásit

Co když se zvíře objeví? Je třeba pevně chytit volant a intenzivně brzdit. Řidiči by se neměli snažit zvířeti vyhnout. Strhnout řízení je velmi nebezpečné kvůli smyku či následnému nárazu například do stromu nebo jiné pevné překážky a následným zraněním posádky vozu.

Pokud už k nehodě se zvířetem došlo, je zapotřebí učinit opatření jako při kterékoliv jiné dopravní nehodě. Konkrétně rozsvícení výstražných světel, umístění trojúhelníku na silnici a jedná-li se o střet s velkým zvířetem, přivolání policie.

Lesníky trápí přemnožená zvěř. Ničí kmínky stromků i vyklíčené semenáčky

„Nesnažte se poraněné zvíře odklízet ze silnice sami, může vám způsobit zranění. Srážka se zvěří se podle zákona musí nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení, který by měl zraněné zvíře zajistit či provést likvidaci uhynulého kusu,“ doplnili policisté s tím, že v případě nahlášení střetu policii se o tento úkon postarají sami.