Odborník upozorňuje, že pokud se psi rvou a jsou do sebe zakousnutí, do tlamy jim nesahejte. Poranění tím můžete ještě zhoršit, případně ublížit sami sobě. „Jako první věc při útoku je třeba na zvíře rázně zařvat. Případně pokud jde o agresi kvůli pamlsku nebo hračce a podobně, tak je třeba tu danou věc vzít. Pokud nic takového nepomáhá, je v případě možnosti zdroje vody (hadice, kýbl, potok) jej využít. Studená voda zvířata zastaví. V krajním případě, pokud si na to troufáte, se můžete pokusit psy od sebe odtrhnout,“ uvedl Vykydal.

Mezi další tipy, jak zastavit útok, může patřit pepřový sprej na psy, případně i na lidi. Nicméně je třeba obezřetnosti, aby nedošlo k ohrožení sebe sama, nebo dalších lidí a zvířat v okolí.

„Zároveň platí, že když už k útoku dojde, rozhodně není dobré se snažit psa vytrhnout ze zubů útočníkovi, protože tak můžete způsobit ještě horší poranění. A to dokonce i sami sobě,“ varuje odborník.

Někdy musí zasáhnout policie

Pokud po útoku dojde ke zraněním, je vhodné si na místě s majitelem agresivního zvířete vyměnit kontakty, případně zajistit svědky a poranění vyfotit. V případě pokousání se zeptejte majitele útočníka na očkování proti vzteklině. Jestliže majitel agresora není ochotný spolupracovat, nezbývá než zavolat policii.