Populace hmyzu se propadá. A s ní se snižují i počty dalších organizmů, které se jím živí. Některé dříve běžné druhy se staly vzácnými, nebo dokonce přežívají na hranici kritických minimálních počtů. Odborníci varují, že je nejvyšší čas jednat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Vážnější je situace na úrovni počtu jedinců. „Tam bych to odhadl na pokles kolem třiceti procent, možná i víc. Úbytek konkrétních druhů je už ta poslední kapka, kdy už to zbývající jedinci na posledním místě výskytu neustáli. Bylo by možné jmenovat příklady, ale pak by to dělalo dojem, že se to týká jen několika druhů. Ono to ale postihlo prakticky všechny,“ překvapil Zdeněk Laštůvka z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.