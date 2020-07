Zvířecí hotely, nebo pobyt u příbuzných či přátel. To jsou varianty, kam majitel může svého zvířecího společníka po dobu své vysněné dovolené „odložit“. Ne každý má ale tu možnost, že jim jejich blízký bude ochoten mazlíčka pohlídat. Zvlášť u psů, kteří vyžadují více pozornosti, co se týče třeba venčení. V psí hotely nebo zvířecí chůvy zas nemusí mít majitel důvěru, nebo jim naopak může plně věřit na základě zkušeností ostatních, ale tíží ho pocit, že by svého mazlíčka přivedl do cizího prostředí a tam jej ponechal. Problém může nastat především u psů, kteří jsou na svého pána velmi fixovaní.

„Do hotelu by nemělo být umístěné zvíře, které trpí infekčním onemocněním, není očkováno a odčerveno. Nebo zvíře, u něhož majitel ví, že situaci nezvládne,“ upozornila veterinářka Martina Chromá.

Pokud má majitel jistotu, že zvíře odloučení zvládne, je třeba jej na pobyt připravit. Ideální je vybraný hotel i se zvířetem navštívit už dříve a s provozovateli a venčiteli se seznámit. Na reakci zvířete na prostředí a lidi už majitel sám pozná, zda se tu jeho mazlíčkovi zalíbilo natolik, že v hotelu o dovolené bez problému vydrží. Na pobyt provozovatelé doporučují vzít s sebou zvířeti pelíšek, oblíbené hračky či pamlsky.

„Psí hotely jsou rozhodně užitečná věc. Hotel bych vybírala na základě osobního setkání s majiteli a prohlídky prostředí, kde pes bude pobývat. A dále podle referencí,“ doplnila Chromá.

Cestování se psem

Pokud se psa přece jen rozhodnete vzít s sebou na dovolenou, měli byste pečlivě zvážit zdravotní stav zvířete a také zda jej tak dlouhá cesta nebude příliš stresovat. Pokud jste se zvířetem ještě necestovali, je třeba nejdříve vyzkoušet, jak přepravu v různých dopravních prostředcích zvíře snáší a podle toho se také rozhodnout.

Bezesporu nejčastější variantou, kterou majitelé volí, pokud se vydají na cestu i se psem, je cestování autem. Stejně jako člověk i pes musí být během přepravy zajištěn. Na kratší vzdálenosti dobře poslouží bezpečnostní postroj do auta s poutacím pásem. Na trhu je několik velikostí, psovi musí v každém případě dobře sedět. Na jakékoli vzdálenosti je ideální přepravní box, který majitel umístí do kufru auta a dobře zajistí. Pro přepravu větších psů je ideální, když jeho pán disponuje vozidlem combi, ve kterém je zvíře odděleno od posádky fyzickou zábranou. Psa ani jiné zvíře není možné přepravovat na předních sedadlech.

Nebezpečí úrazu

„Volně pohybující se domácí mazlíček o hmotnosti zhruba 20 kg bude ve voze, v momentu dopravní nehody, vržen vpřed silou odpovídající hmotnosti dvanácti silných mužů. Jeho hmotnost se zvýší až 10x. Během jízdy se zvíře může navíc uvnitř auta volně pohybovat a tím rozptylovat řidiče,“ upozornila policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Co sbalit psovi s sebou na cestu

* Bylinky na uklidnění: Aby pes nebyl tolik vystaven stresu, je možné u veterináře požádat o lék na uklidnění.

* Cestovní deka: Mazlíček jistě po celou dobu cesty ocení pohodlí. A vy oceníte čisté potahy.

* Skládací misky: Je důležité, aby měl pes po dostatek jídla i tekutin.

* Vlhčené ubrousky: V případě, že se pes umaže, jsou vlhčené ubrousky rychlým řešením, jak se nečistot zbavit.

* Psí lékárnička: Na tu určitě nezapomeňte. Bude se hodit při ošetření drobných poranění či bodnutí hmyzem.

Majitel navíc musí dávat pozor na vysoké teploty, které v autě snadno vzrůstají. Nenechávejte proto mazlíčka třeba v zaparkovaném vozidle, kdy při venkovní teplotě 30 stupňů Celsia může za několik minut teplota uvnitř stoupnout až na 50 stupňů. Je třeba také zajistit, aby zvíře mělo při přepravě dostatek vody a jídla a aby mohlo pravidelně odpočívat. Vhodné je dělat pravidelné přestávky, kdy se pes vyvenčí. V autě je zapotřebí zajistit přísun čers-tvého vzduchu, a to zejména u krátkolebých plemen, jako jsou třeba buldoci nebo boxeři.

Se psem vlakem

Další variantou, jak se vydat na cestu i s mazlíčkem, je vlak. Se psem na palubě nemá v Česku problém většina dopravců. Je ale třeba, aby měl pes náhubek a vodítko. Například České dráhy umožňují vzít s sebou malého psa do vlaku zdarma, pokud je v uzavíratelné schráně s nepropustným dnem a pokud rozměry schrány nepřekročí velikost 90 x 60 x 40 cm. Za psa jinak zaplatíte přepravné podle počtu ujetých kilometrů v řádech desetikorun. Vodicí a asistenční psi jedou zdarma.

„Cestování vlakem s většími plemeny psů umožňuje zjednodušený tarif pro jejich přepravu. Je rozdělen do pásem po 50 kilometrech. Za nejkratší úsek cestující zaplatí 15 korun, za nejdelší nad 350 kilometrů je cena za přepravu psa ve výši padesátikoruny,“ informovala Zuzana Čechová z Českých drah.

Z hygienických důvodů ale psi nesmějí do jídelních a lůžkových vozů, do vozů 1. třídy, do vozů a oddílů vyhrazených pro cestující s dětmi do 10 let a do tichých oddílů a vozů. Ve vozech lehátkových je přeprava omezená. Psi musí být během celé cesty na podlaze.

Bezproblémovost přepravy mazlíčka však nemusí platit u dopravců v zahraničí, proto je třeba si vždy předem zjistit, který dopravce zvířata sveze bez problémů. Problém může nastat také ve chvíli, kdy se vydáte vlakem na dlouhou cestu bez přestupů, tedy možnosti psa vyvenčit. Při přestupech pak je třeba zjistit, zda máte v daných stanicích dostatek času

a možností vzít psa na plochu, kde bude moci vykonat potřebu.

Létání mezi zavazadly

Pokud máte v plánu cestovat na dovolenou letadlem, má to své velké pro a proti. Výhodou je výrazně kratší doba takového cestování, nevýhodou ale odloučení a možný větší stres, jelikož psi většinou nesmějí být na palubě letadla, a tak jsou umístěni v přepravkách v zavazadlovém prostoru. Například České aerolinie bezplatně na palubě přepravují pouze asistenční psy cestujících se zrakovým postižením nebo s omezenou schopností pohybu, kteří jsou na jejich doprovodu závislí.

U ČSA je třeba přepravu mazlíčků předem rezervovat ještě před nákupem letenky pomoci kontaktního centra. Najdou se také lety, které přepravu zvířete neumožní. Zvíře do 8 kilogramů hmotnosti je možné přepravit v kabině pro cestující v uzavíratelné schráně, která nesmí přesáhnout rozměr 43 x 30 x 27 cm. Za přepravu zvířete majitel zaplatí zhruba 1500 až 3000 korun za každý směr cesty.

Živá zvířata navíc můžete přepravovat jen do těch zemí, které to povolují, a to za podmínek stanovených a platných v cílové zemi, což je opět třeba si před cestou ověřit. Je třeba také zjistit, zda vůbec pes může být v hotelu či jiném zařízení, kam se chystáte. Psi také nesmějí na některé pláže, i to je potřeba ověřit například na základě zkušeností jiných lidí, kteří už se psem na dané místo cestovali.

Zvířecí pas

Než se ale vůbec vydáte na samotnou cestu do zahraničí, nesmíte zapomenout na to, že zvíře musí mít vlastní cestovní pas. Pet pas je platný ve všech zemích Evropské unie a je povinný. Každý pas je označen kódem země a pořadovým číslem. Pas na vyžádání vydá veterinář. Před cestou ho tak nezapomeňte navštívit nejen kvůli dokladu, ale také kvůli preventivní prohlídce. Zvíře podle zákona musí být označeno také mikročipem, případně tetováním.

Pokud si hodláte užívat dovolenou v Česku, nebývá většinou žádný problém vzít zvířecího mazlíčka s sebou.

I tak by si ale měl majitel zjistit, zda provozovatelé kempů, hotelů nebo penzionů nemají s domácími mazlíčky problém. Záleží také, jak chcete dovolenou strávit. Pokud turistikou či u rybníků, bude váš pes jistě vděčný. Jestliže ale za ideální dovolenou považujete návštěvy nejrůznějších památek včetně vnitřních expozic, je na čase pro psa najít ubytování.

Cestování i mimo EU

Pokud se jedná o cestu se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes odčerven. Tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem zároveň potvrzen do pasu. Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní třetí země. Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země. Více informací o cestování do třetích zemí, včetně kontaktů na veterináře některých států, naleznete na webu svscr.cz.