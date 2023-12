Zasvěcení poznali slova z písně Františka Nedvěda s vše vysvětlujícím názvem Můj zvon. Kdykoliv tuhle píseň slyším, vidím v duchu monumentální zvon, který každému z nás odměřuje jeho čas. A slyším ty mohutné údery, plné něhy a porozumění…

Jistě mi, milí čtenáři, prominete tento emotivní úvod, ale jak poznáte sami, byl tak trochu na místě. Setkal jsem se totiž s člověkem, který má ke zvonům blíž, než my ostatní. Zvonař Michal Votruba z Myslkovic na Táborsku převzal za svoji práci v Pivovaru Strakonice 1649 v rámci projektu Řemeslo s pěnou ocenění ambasador pivovaru. Navíc pro něj nejsou Strakonice neznámé.

Michale, výsledky vaší práce mohou slyšet i lidé ve Strakonicích. Víte, kolik vašich zvonů tady je?

Pro Strakonice jsme vyrobili jenom dva. Do kostela sv. Markéty a do kostela na Podsrpu, kde je jeden nový a jeden opravený. A k tomu ještě přibyl průzkum při rekonstrukci kostela sv. Prokopa na strakonickém hradě. Tento kostel je opravdový fenomén.

Jak jste se ke zvonům dostal? Nejen, že jste ještě hodně mladý, v srpnu vám bylo 34 let, ale navíc ani ve vašem rodě žádný zvonař není.

To je pravda, jsem vlastně samouk a v rodině zakladatel této tradice (smích). Od mala jsem obdivoval řemesla a šikovnost lidí. O co víc bylo to řemeslo zajímavé a materiál víc tekl, tím více se mi to líbilo. Jako klukovi se mi líbily kostely, ale o zvonech jsem nevěděl vůbec. Jenomže jednou jsem viděl žehnání zvonu na Vysočině a bylo rozhodnuto. Babička mi na tom žehnání koupila malý zvoneček a zvony mi učarovaly na celý život. To mi bylo tak deset let.

Co přesně vás oslovilo?

Když se dávaly zvony do věže, byla u toho technika, velká sláva, ale hlavně z přítomných lidí bylo cítit něco opravdu zvláštního. Atmosféra dávala jasně tušit, že jde o jedinečnou událost, která se nestává každý den. Bylo to opravdu něco neobvyklého.

Jenže kluci v tomhle věku spíš hrají fotbal. To vás nebavilo?

Ale jo, kluci v deseti letech hrají fotbal a mají motokáry. To já měl taky. Ale v deváté třídě, když se rozhodovalo o tom, kam jít, tak já měl vyhlédnutou slévárenskou průmyslovku v Brně. Udělal jsem talentovky a čtyři roky pokračoval ve studiu.

Máte na svém kontě přes 250 vyrobených a opravených zvonů. Úctyhodné číslo. Od jakého roku bychom to ale měli počítat?

Já to počítám od roku 2007, kdy jsme začali odlévat bronzové zvony. Předtím byly nějaké pokusy s hliníkem a olovem, ale ty samozřejmě nezní. Až právě v roce 2007 jsme odlili první bronzový zvon, který měl i přijatelný zvuk.

I zvon musí ladit. Takže vedle znalosti metalurgie musíte mít ještě skvělý hudební sluch?

A víte, že nemusím? I když poznám disharmonii, ale to pozná skoro každý. I na zvony jsou mechanické ladičky.

Zvony z dílny Michala Votruby

● Zvony od nejmenších kilových až po obry s váhou přes 500 kilo z dílny Michala Votruby znějí v rozličných koutech světa. V Itálii, ruském Jakutsku, Slovensku.

● V Čechách je uslyšíte hlavně v jižních, středních, severních Čechách, na Vysočině, na Královéhradecku.

● Votrubova dílna je limitována velikostí pece, kdyby ovšem byla větší, mohl by ulít zvon o váze až 1200 kilogramů. Ovšem takových míst, kam takový velikán v Čechách mohl být umístěný, moc není.

Zmíním jedno strakonické jméno, a to římskokatolický farář Otec Roman Dvořák, který nyní studuje církevní právo ve Vatikánu. Vím, že jste se dobře znali a spolupracovali. Jak na něj vzpomínáte?

Otec Roman je skvělý člověk a strašně rád na něj vzpomínám. Spolupráce s ním byla úžasná, byl pro věc zapálený a nadšený. Co se domluvilo, prostě platilo. Naposledy jsme se setkali letos v červenci, když jsem byl dělat servis v kostele sv. Markéty.

Měl jste možnost si na některý slavný zvon zazvonit?

Každý zvon má své kouzlo. Ale asi za největší zážitek považuji zvonění na Zikmunda. Do katedrály jezdím téměř každý rok na novoroční zvonění. Těch, na které jsem zvonil, bylo hodně asi tím, že mezi zvoníky mám mnoho přátel. Zvonil jsem v Písku, míst a zvonů bylo víc.

Jaké myšlenky vás provázejí, když rozezníváte takový unikát, jakým například Zikmund v katedrále sv. Víta je?

Když rozezníte zvon ve Svatovítské katedrále, máte úplně jiný zvukový zážitek. Vibrace vás pohltí tak, že rezonují celým vaším tělem. Navíc protáhnete celé tělo. Vezměte si, že Zikmund váží 13,5 tuny a houpou s ním čtyři lidé. Musíte zatnout všechny svaly v těle, jinak vás lano vytáhne nahoru. Vedle toho se setkáváte s lidmi, pro které je rozeznívání zvonů posláním.

Může do tajů zvoníka proniknout i laik?

Kdo neví, která bije, je na tom špatně. Paradoxně úplně nejlépe zazvoní děti díky své bezprostřednosti. Obecně ale platí, čím je zvon větší, tím je jednodušší ho rozeznít. Velkému zvonu stačí dát výkyv a energii a on setrvačností funguje sám. Nejhorší jsou malé kapličkové zvonky. Často si dělají, co chtějí a je problém se na ně naučit zvonit.

Je srdce pro zvon stejně důležité jako to lidské pro člověka?

Opravdu hodně. Ovlivňuje vyznívání zvonu. Když bude tvrdé, zvon bude mít horší zvuk a brzy ho opotřebuje. Měkké srdce zvon nerozezní.

Co se stane, když zvonu pukne srdce?

Pro zvonaře je to normální technická závada způsobená vnitřním pnutím v srdci a další práce. Lidé to ale mají spojeno s neštěstím a těžko říci, zda v historii šlo o souhru náhod, nebo předzvěst neštěstí. Když k tomu dojde, nikdo to nebere na lehkou váhu a je snahou co nejrychleji srdce opravit. Když pukne srdce, taková škoda to není. Daleko horší je, když pukne zvon. Ztratí zvuk, je nepoužitelný a pro zvon je to zkáza a definitivní konec. Nejsem ani příznivcem přelití zvonu. A proč? No zkrátka proto, že tak, jak ho ulily ruce před mnoha lety, už ho nikdo jiný neulije a zvon ztratí svou jedinečnost a historickou hodnotu.

Na jakém zvonu děláte v současné době?

Máme odlitých šest zvonů. Tři do obce Strupčice u Chomutova, kde ještě jeden opravujeme. Další dva zvony jsou určeny do obce Šanov u Rakovníka.

Máte v republice konkurenci? Kolik je u nás zvonařů?

V republice jsme čtyři zvonaři a tři zvonařské dílny. Konkurence tedy je, ale zákazníci spíše hledí na to, jaká je dojezdová vzdálenost, jaký je servis a podobně.

Stal jste držitelem 365 strakonických piv. Co s nimi uděláte?

Mám s ředitele pivovaru panem Dušanem Krankusem takovou dohodu, že bych k vám do Strakonic příští rok pozval své známé řemeslníky, se kterými na zvonech pracujeme. Je to tak dvanáct lidí (kovář, truhlář, sochař atd.) a tady bychom to společně vyřešili (smích).

Rozhovor vznikl za spolupráce s tiskovou mluvčí MěÚ Strakonice Ing. Markétou Bučokovou.