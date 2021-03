Současná situace ohledně šíření covidu-19 a není dobrá, shrnul hejtman Martin Kuba. „Komplikuje ji fakt, že k nám dorazila vlna onemocnění z okresů na severu.“ říká. „Je to vidět i na extrémním nárůstu počtu hospitalizovaných na lůžkách ARO a JIP.“

Vyzývá proto Jihočechy, aby to opravdu brali vážně. „Může se zdát, že se čísla budou celorepublikově zlepšovat, ale u nás se zatím zlepšovat nebudou.“

Navýšení kapacity lůžek, to je řešení, které snad zabrání překládání pacientů z jižních Čech do jiných krajů. „Nárůst byl ve všech nemocnicích, nejvíce v té strakonické, kde je v současné době pětadevadesát přijatých pacientů,“ upřesnila ve čtvrtek Zuzana Roithová, předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a. s. „Ještě tam ale navyšují kapacitu, stejně jako v Táboře a jinde, reprofilizují další lůžka.“ Potvrdila také, že nemocnice jsou stále ještě schopny postarat se o všechny pacienty v normální kvalitě a že začátkem týdne se několik pacientů z Písku překládalo do Českých Budějovic.

Ze Strakonic, kde se v březnu obsazenost covidovými pacienty zvedla o třetinu, se žádní pacienti odvážet nemusejí. „Ředitel strakonické nemocnice mě ujistil, že to určitě zvládnou, navyšují dál možnosti, jak se o pacienty postarat u nich, včetně umělé plicní ventilace.“

Nemocnice s tím, jak pacientů s covidem přibývá, postupně reprofilizují lůžka. Jednoduše řečeno pro ně zabírají postele, na nichž by jinak leželi pacienti s odkladnou diagnózou. A tak se části nebo i celá oddělení mění v dočasná covidária.

Při podzimní vlně bylo pacientů v jihočeských špitálech zhruba 700. „Teď jich je o něco méně, ale někteří mají těžší průběh,“ doplnil Richard Tesařík, primář budějovického ARO. Nemocnicím už proto docházejí vlastní přístroje nutné k léčbě závažných případů: ventilace a přístroje na kyslíkovou terapii (HNFO). Získaly je ze Správy státních hmotných rezerv. Osm "státních" ventilací je momentálně v Táboře, osm v Písku a tři v Jindřichově Hradci, HNFO je v kraji zapůjčeno 61.

Může za vyšší podíl pacientů v těžkém stavu britská mutace? Je to možné, ale lékaři se mohou jen domýšlet. „Standardně se to nevyšetřuje, detekovat ji je technologicky náročné,“ vysvětlil Richard Tesařík. „Taková informace ale pro nás to nemá velký smysl, pokud jde způsob vedení léčby. Jiný lék na britskou mutaci nemáme.“