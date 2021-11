Dvouhodinový pohled do velkochovů pro masný průmysl mnoha zúčastněným vháněl slzy do očí. V krajském městě na promítání dorazilo asi šest desítek lidí, nikdo se po zhlédnutí snímku neměl k odchodu. Konala se ještě asi půlhodinová diskuse se dvěma z týmu autorů, Lukášem Vincourem a Věrou Mikušová z organizace Zvířata nejíme.

Živoření zvířat

Film mohl vzniknout většinou díky natáčení skrytými kamerami. Záběry tvůrci pořizovali napříč republikou i v našem kraji. „Je v něm živoření a více než brutální zacházení se slepicemi, kuřaty, prasaty, ovcemi, kachnami i rybami z jižních Čech,“ zmínila Mikušová.

Ve Svědectví se objevují záběry z 18 chovů v kraji. Konkrétně jde o místa v pěti okresech: České Budějovice, Strakonice, Písek, Tábor a Jindřichův Hradec.

Republikové premiéry se zvířata, která v dokumentu vystupují, podle Věry Mikušové nedožila. „Je to proto takový výraz úcty za jejich životy,“ zmínila.

Po jihočeské premiéře na dotaz z publika uvedla, že pro ně by bylo jediným řešení situace úplný zákaz zneužívání zvířat. „Pokud se o to bude někdo z politiků zajímat, budeme jen rádi. Svědectví je naše cesta, prostředek, jak o tomto chování informovat,“ vysvětlila za autorský tým.

Svědectví: Pravda, která měla zůstat skryta Natáčení filmu trvalo tři roky a bylo z velké části realizováno pomocí skrytých kamer. Kromě násilí a krutého zacházení jsme svědky i všedních dní zvířat uvězněných člověkem. Dokument pojednává o životech krav, slepic, prasat, křepelek, koz, krůt, ovcí, králíků, kachen a ryb, jež jsou nejčastěji zneužívanými druhy zvířat kvůli jídlu v České republice. Divákům se tak dostává naprosto nový a komplexní zdroj informací o zvířatech, a to od narození až po jejich smrt. Svědectví začíná číslem nula. Namísto úvodu diváci slyší tlukot srdce a počítadlo na obrazovce stále přičítá během celého filmu. Co to znamená je jasné, než to tvůrci na konci objasní. V průběhu dokumentu i po něm je nejen díky počítadlu zřejmé, že rozsvícením světel kinosálu utrpení zvířat nekončí.

Karta se obrátila

Lukáš Vincour přiblížil, že natáčení většina zemědělských podniků, které oslovili, předem odmítly. „Když jsme jim sdělili náš záměr, byly proti,“ sdělil. Naopak nyní dostávají nabídky. „Nyní nám chodí na sociálních sítí pozvánky, abychom navštívili moderní provozy,“ upřesnila Mikušová s tím, že je vítají a rádi je navštíví.

Při sbírání materiálu nechyběly konfrontace. „U jednoho chovu na mě čekal pán s tyčí a ptal se, co tam dělám, šlo ale spíše o anekdotu. Nikdo nás fyzicky nenapadl,“ popsala. „Nás jednou honila paní s bičem,“ doplnil i Vincour humornou příhodu.

Kdo jí maso, měl by Svědectví vidět

Dokument by podle tvůrců měl vidět každý, kdo konzumuje maso z velkochovů. Plánují ho proto rozšířit pomocí dalších kanálů. „Určitě ho dáme časem k dispozici zdarma online na youtube, aby ho vidělo, co nejvíce lidí. Jednáme také s různými distribučními společnostmi jako je Bontonfilm a Netflix, a řešíme, kam až se film může dostat,“ prozradil Vincour.

Zdroj: Youtube

Na premiéře v Praze bylo vyprodáno, v Hradci Králové a Ústí nad Labem jejich dílo vidělo asi 80 lidí. „Vyprodané máme i promítání v Brně a druhou reprízu v Praze, v pátek Svědectví mohou vidět také lidé v Plzni v Měšťanské Besedě,“ shrnul Lukáš Vincour.

Reálné záběry

Ve filmu mimo jiné hovoří bývalí zaměstnanci velkochovů o u nás běžných praktikách, nehumánním zabíjení nestandardních kusů zvířat. Vše je prokládáno i reálnými záběry z praxe, z jatek, zaznamenáno je nevhodné chování pracovníků, kteří nejen fyzicky němé tváře trápí, napadají, ale velmi často dost vulgárně nadávají.

Zdroj: Youtube

Mezi nejbrutálnější záznamy patří kusy prasat s výhřezy konečníků, nebo kýlou, či krav se záněty, postupně umírající v důsledku těchto nemocí. Šokující jsou také úseky dokumentu, kde je zaznamenána kastrace bez umrtvení, štípání špičáků a upalování ocásků selatům, zabíjení kuřat plynem, bolestivé vypalování rohů telatům (tzv. odrohování), podřezávání králíků, odebírání mláďat samicím, a mnohé další.

Podívejte se na názory lidí po předpremiéře:

Zdroj: Youtube