Blatná – Žáci základní umělecké školy v Blatné jsou nejlepší!

Magdaléna Maršíková a Martin Tůma ze Základní umělecké školy v Blatné sklízí úspěchy ve hře na zobcovou flétnu. | Foto: Deník/ Klára Alešová

Potvrdila to soutěž základních uměleckých škol, na které duo zobcových fléten ve složení Magdaléna Maršíková a Martin Tůma vyhrálo nejprve krajské a poté celorepublikové kolo. Bylo to mezi soubory zobcových fléten ve věku do deseti let.