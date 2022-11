Podívejte se, koho v současné době hledá policie na Strakonicku

Původní kapacita ordinace, kdy zde ordinovala jedna lékařka, byla 1500 osob. Zaměstnáním druhé zubařky se kapacita navýší cca o 1000 míst. Doktorka Šindlerová bude ordinovat ve čtvrtek od 10 do 12.30 a od 13 do 18 hodin. V pátek bude v ordinaci od 8 do 13 hodin. Čtvrtečním otevřením ordinace až do podvečerních hodin chce nemocnice vyjít vstříc pacientům, kteří se obtížně uvolňují ze zaměstnání. Listopadové registrační termíny u obou lékařek už jsou zaplněné.

Další vlna registrace na prosincové vstupní prohlídky bude spuštěna v průběhu listopadu prostřednictvím www.nemocnice-st.cz.