Strakonická radnice má v daňových příjmech prozatím propad za březen tři miliony korun, za duben ještě údaje nemá. „Ke 14. květnu je také znám propad za pronájem nebytových prostor půl milionu korun, za pronájem tržnice 150 tisíc korun,“ uvedla tisková mluvčí města Markéta Bučoková. V dani z hazardu jsou to až dva miliony korun, v parkovném je propad zatím 200 000 korun.

Pokud by vešel v platnost zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve kterém by prostředky na kompenzaci pro OSVČ byly vyplaceny ze sdílených daní obcí a krajů na úkor jejich rozpočtů, mohly by Strakonice přijít o téměř 40 milionů korun jen na daních z příjmů. Pro představu – luxusní rekonstrukce šaten plaveckého stadionu na Křemelce by stála 25 milionů korun.

Hrubý odhad mají také ve Vodňanech. „Celkové ztráty jsou přibližně 10,5 milionu korun,“ uvedl starosta města Milan Němeček. Za tyto peníze by například mohla stát mateřská škola pro dvouleté děti. Podle Milana Němečka ale k jejímu vybudování dojde i bez ohledu na koronavirovou krizi.

Zákon č. 159/2020 Sb. - jedná se o kompenzace pro OSVČ v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2. V souvislosti s vládními opatřeními za období trvání nouzového stavu a poklesem HDP se očekává celková ztráta v letošních příjmech obcí oproti predikci 50 miliard Kč a v případě že i kompenzační zákon půjde na úkor rozpočtů obcí tak přijdou o dalších 12 miliard, což je pro ně likvidační. Ing. Luboš Peterka, předseda Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje