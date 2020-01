Komunální volby 5. a 6. října 2018 krajský soud z důvodu nerovných podmínek předvolební soutěže zneplatnil. Nastalo tak období, kdy Strakonice nemohly žádat o dotace na některé investice. "Tuto ztrátu budeme jen těžko dohánět. Ale důležité je, že město už zase může fungovat a pracovat," řekl po svém zvolení Břetislav Hrdlička.

V novém zastupitelstvu usedlo několik nováčků. Největší pozornost budila Miroslava Zralá, která vedla kandidátku hnutí Jihočeši 2012 do opakovaných voleb. Voliči ji přiřkli až třetí místo za bývalým starostou v letech 1998 až 2014 Pavlem Vondrysem a bývalým šéfredaktorem Strakonické televize v letech 2001 až 2014 Robertem Malotou. Oba totiž práci v zastupitelstvu odmítli. "Ve středu mi kolem 14. hodiny volal pan Břetislav Hrdlička s nabídkou do zastupitelstva. Beru to jako čest," uvedla. Na otázku, zda pro ni může být výhodou, že není zatížena událostmi a vztahy mezi Strakonickou Veřejností a Jihočechy 2012 po volbách v roce 2014 odpověděla, že o určitou výhodu jde. "Bude čas na společnou práci pro město."

Další zastupitelstvo se uskuteční začátkem února a jeho hlavním bodem bude schválení rozpočtu na rok 2020.

Rada města:

Břetislav Hrdlička, Rudolf Oberfalcer st., Josef Zoch, František Christelbauer, Pavel Zach, Jaroslav Horejš, Marie Žiláková (všichni Strakonická Veřejnost).