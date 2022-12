Centrum sociální péče ve Vodňanech (CSP) patří mezi účastníky zpívání koled od samotného začátku. A každý rok se na něj obyvatelé těší. „Sedneme si pospolu do kroužku, pustíme rozhlas a rozdáme zpěvníky s velkým písmem,“ přibližuje zpívání vedoucí centra Daniela Davidová.

I když v CSP žije na osm desítek obyvatel, zpívání se zúčastňuje tak 10 až 12 klientů. „U takto starých lidí vzbuzují Vánoce často i negativní emoce a velmi je dokáží rozrušit. Takže vybíráme takové klienty, kteří se tím spíše baví,“ dodala Daniela Davidová.

Koledy prý nacvičují od začátku prosince, aby si zpěváci slova zapamatovali co nejvíce. O to dojemnější je pak samotné zpívání. „Říkám na rovinu, že je při zpívání koled atmosféra, že by se dala krájet,“ dodává Daniela Davidová.

Zpívání koled berou vážně v Chelčickém domově sv. Linharta v Chelčicích. „Každý pátek máme zpívání, na které chodí naši klienti, jejich rodiče nebo dobrovolníci. Stejné to bude i na Česko zpívá koledy. Bude nás tak 25 a všichni se moc těšíme,“ řekla ředitelka zařízení Klára Kavanová Mušková.

Na Strakonicku se ve středu 7. prosince bude zpívat minimálně na deseti místech. Kde to bude?

Strakonice, MŠ A.B. Svojsíka

Čepřovice, Kaplička na návsi

Cehnice, Společenské centrum Devět králů

Katovice, Husovo náměstí

Vodňany, Centrum sociální pomoci Vodňany

Chelčice, Chelčický domov sv. Linharta

Sousedovice, Dům klidného stáří sv. Anny

Mladějovice, na návsi

Čestice, na zámeckém nádvoří

Sedlo, u stromečku na návsi

Kompletní seznam míst, kde se budou večer zpívat koledy včetně zpěvníků, najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz.

Fotografie z akce Česko zpívá koledy zasílejte prostřednictvím formuláře.