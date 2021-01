Píseň Komedie od kapely Patent v nahrávacím studiu multimediální společnosti NuArt nazpíval v pondělí 11. ledna zpěvák kapely Support Lesbiens Dušan Marko. „Všichni, kdo na tom pracují, jsou zlatí a hezky mě oslovili,“ vysvětluje zpěvák, proč se k projektu přidal. Kromě něj uslyšíte v písni také hlas jeho kamarádky Lenky Novotné a Juraje Holody z kapely Colorful People. „Známe se dlouhá léta, tak jsem si řekl: Když tu bude Lenka, přijedu taky,“ říká Dušan Marko.

Slovenský, spíše popový zpěvák, jehož písně i skladby kapely Support Lesbiens jsou v angličtině, v Budějovicích zpíval česky trochu tvrdší muziku. „Tohle bude trošku metalový,“ představuje píseň Dušan Marko a dodává: „Je to pro mě výzva, koplo mě to do trochu jiných poloh, než jsem zvyklý.“ I s kapelou Support Lesbiens by se rád více zaměřil na tvrdší, rockovější písně.

Spolu s ním uslyšíte další známé zpěváky, kteří přislíbili účast. Například Tondu Hlaváče a Šárku Benetkovou z kapely Nezmaři, Pavlínu Jíšovou či Petra Koláře. „Jsem nadšený z toho, že se s Petrem objevím na nahrávce,“ má radost Dušan Marko.

Producent videoklipu Martin Marek, který byl zároveň členem kapely Patent a který provozuje Hdp Teens, a hudební režisér Michal Habrda vysvětlují: „Každý bude zpívat část textu. Ale všem připravíme i jejich vlastní celou verzi.“ Do budoucna plánuje CD s veškerými variantami.

Nejprve se ale bude točit videoklip, kde by měl vystupovat i Dušan Marko. Kolem natáčení se bude pohybovat 60 lidí. „Chceme totiž připomenout nedožité šedesátiny kapelníka komunisty zakázaného Patentu, z jehož repertoáru píseň Komedie je, a vzdát mu poctu jako kytaristovi,“ vysvětluje Martin Marek počet. Funkcí bude mít videoklip více. „Digitálně má zakonzervovat stav budějcké kultury a okrajově i sportu v magickém roce 2020 napříč žánry a generacemi umělců i sportovců,“ líčí Martin Marek. Podpořit chce mj. i tým mladých lidí, kteří vedou v krajském městě letní kino Háječek a obnovili ho nejen pro filmy, ale i pro koncerty. „Cílem je i pomoci letňák propagovat, aby žil,“ pokračuje producent. Hotovo by měl rád do léta a chtěl by pustil video o vzniku klipu Komedie právě v letňáku.

Zpěvák Dušan Marko přijel do krajské metropole rád. „Trávil jsem tu dříve čas kolem Třeboně, Hamru, Budějovic, mám na to hezké vzpomínky,“ usmívá se. Nikdy prý neměl tak prázdný kalendář jako o koronakrizi. „Mrzí mě, že nejsou teď koncerty, které mě hodně nabíjí energií. Ale mám teď více času psát a zaobírat se studiovou prací,“ tvrdí muzikant a vypráví dál, čím se nyní zabývá: „Snažím se být šťastný a dívat se víc do sebe, víc ze sebe čerpat a dávat to do práce. Až přijdou koncerty, bude hodně materiálu. Na tom teď dělám.“