Vodňany – Při příležitosti výstavy Volání dálek, která mapuje 25 let působení společnosti Zoogeos Bohemia se ve čtvrtek 10. ledna konala v Městské galerii ve Vodňanech přednáška Albánie a Černá Hora – země hor a poslední bašta divoké přírody v Evropě.

Programem provázel zoolog Prácheňského muzea v Písku Jiří Šebestian, který sám sebe označil i přes svůj věk za benjamínka spolku.



Nespoutanou přírodu Albánie dokumentovaly fotografie, kterých bylo promítnuto na 800. „Každého člena výpravy jsem požádal, aby mi poslal výběr nejlepších fotek, které by si zasloužily v rámci přednášky zveřejnit, a každý mi jich poslal asi tisícovku. Osekal jsem to na 800 snímků a ty teď spolu v 90 minutách projdeme. To máme asi 4 vteřiny na jednu fotku. Je mi vás líto,“ uvedl s úsměvem Jiří Šebestian přednášku.



Fotografie zachycovaly proměny albánské krajiny od oblázkových pláží po zasněžené vrcholky Albánských Alp. Malá část přednášky byla věnována architektuře, kterou formuje cestovní ruch pomalu se rozvíjející i v této odlehlé zemi. Velká pozornost byla věnována divokým pastvinám a četným zástupcům rostlinné říše v podobě rozmanitých orchidejí. Největší část přednášky si však nárokoval výzkum albánské fauny, který se zaměřoval především na zástupce z řad hmyzu. Na fotografiích se tedy střídaly roztodivné druhy motýlů a můr, ale především pak střevlíci. Zajímavé byly fotografie mapující průběh výzkumné práce v terénu, jako například noční sběr hmyzu na osvětlené prostěradlo.



Spolek se do Albánie vydal v letech 2012 – 2017 celkem na 5 výprav. Lokality si vybíral podle nadmořské výšky a podle toho upravoval i termíny výjezdů. Do nížinných partií vyjížděl již v dubnu. Pokud byly cílem horské masivy, cesty se realizovaly zpravidla až v červnu. I tak byly vrcholky hor kryty sněhovou pokrývkou.