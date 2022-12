Advent bylo spíše období rozjímání, smutku, střídmosti v jídle i pití a v podstatě se nekonaly žádné slavnosti. Byly pouze takové ty tradiční obchůzky, z nichž některé se ještě dodržují. Jsou to například obchůzky Barborek, které chodí dodnes v obci Borovany na Písecku. Jsou to dívky, oblečené v bílých hábitech, mají bílé závoje, nosí košíček se sladkostmi pro děti a v ruce mívají třešňovou větvičku Barborku a také metlu. Chodí po domech a děti jim musejí říkat různé básničky nebo zpívat písničky, a za to pak dostávají sladkosti. Metla je ale spíš takové varování a děti se s ní nevyplácejí. Barborky jsou vlastně takové sestry Mikuláše, protože nadělují 3. prosince, den před Barborami a Mikuláš zase den před svým svátkem, což je 5. prosince.

Na Prachaticku ve Svaté Maří nebo Zdíkovci zase obchází svaté Lucie. Chodí 12. prosince den před svatou Lucií. Lucky jsou většinou celé bílé nebo jedna z nich může být i černá. Lucie je vlastně zvěstovatelka světla, světlonoška, takže dost často jsou ty ženy osvícené, na hlavě nosí různé lampičky, protože, jak se říká Lucie, noci upije. Byly to patronky švadlen a přadlen, a hlídaly, jestli se ten den něco nedělá. Protože se nesmělo drát peří, příst ani tkát a když Lucky přišly do domu, kde se něco takového provádělo, tak všechno rozházely, roztrhaly nitě a rozmetaly peří. Takže v ten den se vlastně nic nedělalo. V současné době ženy také chodí po domech, ale spíše škodí mužům, které holí, natírají je různými mastičkami i voňavkami a trochu se tak mužům mstí. Etnografka Muzea Jindřichohradecka Alexandra Zvonařová.Zdroj: archiv Deníku

Dříve byly mikulášské průvody mnohem početnější, chodilo třeba až 60 lidí a šlo o takové velké obchůzky podobné těm masopustním. Nebyly tam jen ty tři hlavní postavy, ale i masky, jako třeba smrtka, bába s košem, vojáci, myslivci nebo běžci, kteří před Mikulášem běželi a avizovali, že už jde Mikuláš s dárky. Zajímavé také je, že dříve nosil dárky pouze Mikuláš, žádný Ježíšek nebo Santa Claus nebyl, to se zavedlo až v Německu v době reformace. Právě už jen ten název Mikuláš, když se převede do jiného jazyka, tak je to Sankt Niklaus a z něj vzniklo pojmenování Santa Claus, které zavedl Martin Luther. Takže od Mikuláše máme odvozeného toho darovníka, který chodí všude jinde, než u nás, protože tady přece musí chodit Ježíšek.

To hlavní ale přichází 24. prosince, kdy nastává Štědrý den. Jak se vyvíjela tradice vánočního stromku a dárků?

U nás se dárky nosí 24. prosince, ale všude jinde až o den později. Tento den se samozřejmě neobejde bez stromečku a to je v podstatě novodobý vynález. Objevil se až v 16. století v Německu, odkud se dostal do Čech. První stromeček byl v Čechách v roce 1812 u jednoho pražského režiséra a protože byl velmi zadlužený, dali mu jeho přátelé pod stromeček vyplacené dlužní úpisy. Zajímavé je, že lidé zpočátku vůbec nevěděli, co mají se stromečkem dělat. Věšeli ho ke stropu špičkou dolů a pak teprve stromek začali dávat do různých stojanů a částečně zdobit, i když velmi jednoduše. Věšeli na něj třeba nějaký ten oříšek nebo jablko, postupně se začaly přidávat svíčky nebo později různé ozdoby. Lidé si vyráběli papírové nebo drobné ozdoby ze skleněných perel ve tvaru různých věcí, pak se začaly foukat skleněné baňky a nakonec se přidávalo i cukroví. Samozřejmě dnes stromeček podléhá trendům, takže tradiční barvy červená, zelená a zlatá nahradily nejrůznější barvy podle módy.

V naší době je také věc, která se dříve nepoužívala a to je adventní věnec, který nám signalizuje čtyřmi svíčkami, že se blíží Vánoce. Dnes jsou svíčky barevné, každý si je používá tak, aby mu ladily do interiéru. Dříve ale byly pouze dvě barvy, byly to tři svíčky fialové a jedna svíčka růžová. Fialová je církevní barva a růžová symbolizuje zrození růžového jezulátka. Někdy se přidávala také pátá, bílá svíčka, která se zapalovala na Štědrý večer.

Hlavním symbolem Vánoc ale byly vždy Betlémy, bez kterých se neobešly žádné české Vánoce, je to takový český fenomén. První se objevily v roce 1223, takže příští rok bude velké výročí a to 800 let od vzniku prvního betlému, stalo se tak v Itálii v Asisi. U nás bylo vyhlášené město betlémů Jindřichův Hradec. Každý si tady pořídil nějaký ten betlém, ať už si ho vyrobil sám, nechal si ho vyrobit nebo ho zdědil a každý rok si ho pak lidé vystavovali za okny. Takže o Vánocích byl ve městě v každém okně jeden Betlém, někdy i více.

Štědrý den se odehrává v každé rodině trochu jinak. Připomeňme si ty nejčastější zvyky.

Na Štědrý večer by se nemělo nic dělat, je to takové to očekávání příchodu Ježíška Spasitele. Měli bychom držet půst, aby se vidělo zlaté prasátko nebo pokud by to děti nedodržovaly, mohla přijít Perchta a rozpárala jim břicho. Takto rodiče děti strašili. S první hvězdou pak všichni zasedli ke svátečnímu stolu, kde měl být sudý počet lidí. Pokud byl lichý, tak hrozilo že by někdo mohl onemocnět nebo zemřít. Proto se vždy přizvala další osoba, někdy to byl dokonce i žebrák. Sváteční stůl pokrýval bílý ubrus, aby lidé měli světlé myšlenky. Pod talíře se dávaly šupinky nebo peníze, které zajišťovaly dostatek peněz v hospodářství. Ryba se u nás na Vánoce dříve moc nepodávala, protože celé období půstu až do Štědrého večera se jedly právě ryby. Bylo to totiž jediné maso, které se smělo. Na Štědrý večer hospodyňky vařily jednoduchá jídla jako čočková, fazolová nebo hrachová polévka, různé huspeniny, nákyp s jablky, sušeným ovocem nebo houbami. Po večeři se začaly rozdávat dárky, které byly spíše symbolické, protože lidé byli chudí. Často se věštilo, protože lidé věřili, že Štědrý den je nejpříhodnější. Věštilo se házením pantoflem, rozkrajováním jablíčka, pouštěním lodiček nebo litím olova. Na závěr dne lidé chodili do kostela na mši.

Blíží se konec roku, období bujarého veselí. Slavili Silvestr také naši předci?

Silvestr se dříve v podstatě neslavil, protože nešlo o žádný svátek. Hezký jihočeský zvyk je ale chození s klibnou, který se dodnes dodržuje například v Kovářově na Písecku. Tato obchůzka probíhá vždy 5. ledna a občanům se během ní přeje všechno nejlepší do nového roku. Domy obchází průvod s kobylou, za kterou jsou převlečení dva muži. Jde s nimi starosta, který tuto kobylu vede a spolu s ním ještě skupina mečících kozlíků. Kobyla má dřevěnou klapací tlamu a účastníci průvodu snaží se ji prodat. Lidé ji ale nechtějí, protože je to stará herka, takže si všichni vzájemně jen popřejí do nového roku a dají si něco k pití nebo zakousnutí. Večer pak obchůzka končí v místní hospodě, kde nechtěnou kobylu symbolicky porazí. Je to hezký zvyk, kterým končí vánoční období a začíná to masopustní.