Z nákupní zóny na Katovické v sobotu 24. října přišlo na dispečink strakonické městské policie upozornění na podezřelou ženu.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Šlo o ženu, která před Kauflandem škemrala o peníze a navíc neměla nasazenou roušku přes ústa a nos,“ řekla tisková mluvčí MP Jaroslava Krejčová. Stálista se na toto místo zaměřil a ženu dle popisu objevil přes kameru, jak stojí u nákupních košíků a skutečně bez roušky. Náhle se rozešla směrem do Mírové ulice. To už k ní mířila hlídka. Žena se dostala do potíží kvůli známému. Strážníkům řekla, že ji z Plzně přivezl do Strakonic, slíbil jí práci a ubytování. Jenže sliby byly plané. Nechal ji napospas osudu a ona neměla peníze na vlak, aby se vrátila domů, proto žebrala. Strážníci poskytli ženě roušku a ukázali jí, kde je nádraží.