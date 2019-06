Tu vyhlašuje a organizuje již od roku 2003 Klub zaměstnavatelů. Jeho ředitel Pavel Hulák přiblížil význam ankety. „Na základě výpočtů a dat ukážeme na kvalitní zaměstnavatele v daném regionu. Nejde o soutěž popularity. Anketa hodnotí motivace pro zaměstnance, investice do vzdělávaní, ekonomické ukazatele a výsledky,“ říká Pavel Hulák.

Letošní anketa byla zaměřena na digitalizaci a automatizaci. „Jde o velmi aktuální téma. Letos se právě chceme zaměřit na to, co bude tento trend znamenat pro vznik dalších profesí,“ doplnil Pavel Hulák.

Nejžádanějším zaměstnavatelem pro Plzeňský kraj se stal Plzeňský Prazdroj, a.s. Zároveň je také vítězem kategorie do 5000 zaměstnanců: „Je to obrovská prestiž a ocenění naší práce v péči o zaměstnance. A také přilákání nových pracovníků,“ řekla Deníku za Plzeňský prazdroj, a.s., HR Business Partner Ivana Jírová.

Stejná ocenění na jihu Čech získala společnost Robert Bosch, spol. s r.o. Její PR manager Kamil Vrkoč k tomu řekl: „Je to pro nás stejně důležité ocenění jako pro mladou nebo začínající firmu. Tím chci říct, že ho chápeme jako potvrzení správné cesty, kterou jsme v péči o zaměstnance zvolili,“ uvedl Kamil Vrkoč.

Finále ankety se uskuteční 18. června v kostele Pražská křižovatka.

Pořadí:

PLZEŇSKÝ KRAJ

Nejžádanější zaměstnavatel regionu: Plzeňský Prazdroj, a.s.

Do 500 zaměstnanců:

1. ZF Engineering Plzeň, s.r.o.

2. Shape Corp. Czech Republic, s.r.o.

3. Konplan, s.r.o.

Do 5000 zaměstnanců:

1. Plzeňský Prazdroj, a.s.

2. MBtech Bohemia, s.r.o.

3. JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.

JIHOČESKÝ KRAJ

Nejžádanější zaměstnavatel regionu: Robert Bosch, spol. s r.o.

Do 500 zaměstnanců:

A. Pöttinger, spol. s r.o.

Do 5000 zaměstnanců:

1. Robert Bosch, spol. s r.o.

2. RHODE&SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

3. Schwan Cosmetics CR, s.r.o.