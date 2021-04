Z náměstí Tomáše Bati se po 15 letech vytratila také jeho dominanta. Socha a součást slunečních hodin, Strážce času. Co se stalo?

Jak informoval referent životního prostředí města Sezimovo Ústí Petr Klíma, soše se právě dostává ozdravné kúry. "Pravá noha plastiky byla zřejmě nabourána. Na několika místech byla zdeformovaná a praskly i kotvící prvky, a protože nebylo možné provést opravu přímo na místě. Byla demontována a odvezena do kovárny," vysvětlil.

Do sochy podle jeho slov zatýkalo a byla napadena korozí. "Restaurování se ujal umělecký kovář, její autor. Kromě opravy by plastika měla dostat i novou povrchovou úpravu," zmínil Klíma s tím, že má jít o světlejší zbarvení. Na místo by se měla vrátit začátkem dubna, oprava vyjde asi na 120 tisíc korun.

Strážce času na náměstí Tomáše Bati v Sezimově Ústí.Zdroj: Deník/Alena ŠatrováSluneční hodiny byly na náměstí T. Bati umístěny v roce 2005. Konstruktérem je Jan Zeman, autory sochy Zdeněk a Lukáš Kmochovi z Pelhřimova. Číselník k tomuto dílu projektovala architektka Alena Kalinová. Jde o největší sluneční hodiny v Čechách. Ukazatelem je stín žulové koule, kterou Strážce času drží v pravé paži ve výšce čtyř metrů. Číselníkem je dlažba na náměstí doplněná číslicemi a znaky zvěrokruhu, hodiny ukazují nejen čas, ale i slunovraty a rovnodennost.

Sezimovo Ústí se dělí na dvě urbanisticky oddělené části, starší na severozápadě (Paďousy), a novější na jihovýchodě (Baťov). Leží na soutoku Kozského potoka a řeky Lužnice a žije zde více než 7 tisíc obyvatel. Mezi pamětihodnosti patří Benešova vila (letní sídlo prezidenta Edvarda Beneše, kde je s manželkou Hanou také pohřben), pozdně empírový kostel Povýšení sv. Kříže či zřícenina hradu Kozí hrádek (kde pobýval i mistr Jan Hus).