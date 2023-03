Převážně alkohol končil v únoru v bundách zlodějíčků. Městská policie byla v tomto krátkém měsíci přivolána do marketů osmkrát. V neděli 5. února šlohl v Penny vodku za 110 korun muž (48) z malé vesničky kousek od Drážova. V registru přestupků už má pět záznamů, s každým stoupá výše pokuty.

V sobotu 11. února krátce před zavírací dobou lapli zloděje v Kauflandu. Dvoje sluchátka a pánské ponožky v celkové ceně 1085 korun se pokusil propašovat muž (38) z Volyně, který už také není bez viny. Tohle byl jeho čtvrtý prohřešek, jenž se mu zapíše do registru.

Hned v neděli 12. února odpoledne volali z Kauflandu znovu. A to kvůli mladíkovi (24) ze Strakonic, který si pod mikinu ukryl dva Zlaté bažanty a zkusil projít přes uzavřenou pokladnu. I on si zapsal další, třetí, čárku do seznamu hříchů.

Ve čtvrtek 23. února se ozvala Billa u nádraží. Ostraha zde s flaškou alkoholu za 170 korun zadržela muže (30) s trvalým pobytem v Českých Budějovicích, pracujícího v Německu a občas se zdržujícího na Šumavě. Tentýž den si v Kauflandu trhla ostudu žena (68) z Česticka, která si do kapsy u bundy schovala Ricolu a Madetku za 67 korun. Protože to byl její první přešlap a zboží před zraky strážníků zaplatila, ti byli shovívaví a nenapařili paní příliš vysokou pokutu. Shovívaví ovšem nebyli v neděli 26. února k ženě (43) z Příbramska, která si do Billy u nádraží přijela pro Blend-a-dent za 224 korun. Lustrace ukázala, že svatá rozhodně není.

Jestli to měla být recese nebo sázka, rozhodně to byl blbý nápad. Dvacetiletý mladík z Volyně v neděli 26. února roztrhl v Bille u nádraží pytlík s bonbóny a na ostrahu vyšiloval arogantním chováním. Bonbóny za 23 korun za něj zaplatili kamarádi. Každopádně se mu tahle hloupost kvůli pokutě prodražila.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice