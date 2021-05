Provozovnou, kterou zloději navštívili úspěšně, je hodinářství v centru Strakonic. Majitel hodinářství P. D. potvrdil, že v brzkých ranních hodinách došlo k vloupání do objektu. Více se k záležitosti ale nemůže vyjadřovat. "Všechno je v šetření, spolupracujeme s policií," řekl. Z toho důvodu nechce ani spekulovat o vzniklé škodě.

Majitel zlatnictví Leonardo K. D. uvedl, že zloději se do jeho prodejny nedostali. "Odstranili šroubky u zámku, což bylo naštěstí vše. Mnohem horší je, že letos jde už o druhý pokus, kdy chtěli zloději moji prodejnu vybrat. Poprvé se tak stalo v březnu," sdělil. Podle něj je zarážející, že v centru Strakonic, kde se podobné obchody nachází, nejsou bezpečnostní kamery.

Spolumajitelka firmy na výrobu fotografií DIGIFAST Vlasta Máchová Strakonickému deníku poskytla vylomeného zámku prodejny, který ráno kolem osmé hodiny objevila. Ještě v jedenáct hodin dopoledne byla z celé záležitosti značně rozrušena. "Vloupání je mojí noční můrou a dneska na něj bohužel došlo. Ani si nechci domyslet, co by se stalo, kdyby tady v té době někdo byl…" řekla. Také ona poukazuje na to, že na tak frekventovaném místě ve Strakonicích nejsou kamery, ze kterých by policisté mohli v případě potřeby čerpat.

Vloupání potvrdila i policejní mluvčí Jaromíra Nováková: "Ve čtvrtek 20. května kolem třetí hodiny ranní se neznámý pachatel násilím vloupal do prodejny hodinářství v ulici U sv. Markéty. V prodejním prostoru odcizil hodinky za více než 50 tisíc korun. Na zařízení způsobil škodu ve výši devět tisíc korun. Pokus vloupání zaznamenali také majitelé prodejny zlatnictví a prodejny s digitálními fotoaparáty a příslušenstvím v ulici Lidická. Pachatel u vchodových dveří do provozoven poškodil zámky, ale dovnitř se nedostal."

Doplnila, policisté na případech stále pracují. Shromažďují veškeré poznatky, které následně vyhodnocují. "V případě, že by mohl kdokoli poskytnout sebemenší informaci, která by mohla mít souvislost s vloupáním (například hluk a pohyb osob či vozidla v inkriminovanou dobu v okolí míst činu, případně podezřelá nabídka prodeje hodinek), ať se neprodleně obrátí na linku 158 nebo přímo na policisty z Obvodního oddělení Strakonice v ulici Plánkova 629 nebo volá na tel. č. 974 237 700," obrací se s výzvou na veřejnost Jaromíra Nováková.