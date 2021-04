V srpnu 2006 byl na něho vydán evropský zatykač. Na jeho základě byl Jindřich M. „odchycen“ v Británii a vydán do České republiky. Doma podal návrh na zrušení rozsudků soudu prvního stupně, týkajících se mj. zmíněného znásilnění. Okresní soud mu pak výrok o vině zopakoval a uložil obžalovanému i stejný trest.

Krádeže překvalifikoval na pokračující čin. M. s kumpánem vnikli v dubnu 2002 do dvanácti zaparkovaných aut v Táboře a v Sezimově Ústí, odcizili z nich věci za více než 76 000 korun a na vozidlech způsobili škodu zhruba ve stejné výši. V další sérii v září 2002 vnikli do dalších patnácti vozidel, za jedinou noc třeba do šesti. Obžalovanému soud uložil společný úhrnný trest na stejných sedm let a zákaz řízení na pět let.

Krajský soud v Č. Budějovicích jeho odvolání zamítl. Obžalovaný se k jeho zasedání omluvil, vykonával jiný trest v Příbrami.

Jak předsedkyně senátu připomněla, okresní soud vyhodnotil svědky, které vyslechl, jako hodnověrné. „Není pochyb, že na to, jak znásilněná vypadala a jak se k ní obžalovaný choval, není společný úhrnný trest sedmi let nepřiměřený,“ řekla.