V té době fungovalo ve Strakonicích a v okolí minimum taxikářů. Po tomto činu nebylo možné nějaký čas žádné taxi sehnat.

Vrah si oběť zavolal

Kriminalisté zjistili, že taxikář měl v té době telefonát z budky u strakonické restaurace Hvězda. Je možné, že si vrah svoji oběť zavolal? Podle Bohumila Votavy je to téměř jisté. Bohužel, tím ale jakékoliv stopy končily. Kriminalisté se už dál nedostali. „Případ byl od samého začátku složitý, nebyl motiv. Obětí byl mladý muž, který byl bezproblémový. Měli jsme různé indicie, ale nic, co by vedlo k dopadení pachatele. Mladý taxikář se ale mohl ve své profesi dostat k informacím, které mohly být důvodem tohoto hrůzného činu. Možná, že to se stalo oběti osudným – věděla až moc, nebo to mohla tvrdit. Rázem se stala nepohodlným člověkem,“ pokračuje Bohumil Votava s tím, že nebyl nikdy zjištěn jak motiv vraždy, tak nebyla nikdy nalezena vražedná zbraň.

Možná, že byli kriminalisté blízko úspěchu. Možná, že při v některém z výslechů proti nim seděl vrah či vrazi mladého taxikáře. Mezi lidmi ve Strakonicích padala i konkrétní jména, ale to k nalezení pachatelů nestačilo. Tento případ je jediným, kdy policisté neuspěli. Vražda z konce srpna 1996 nebyla nikdy objasněna.