Později si vybavila, jak si dívka posunula sedadlo spolujezdce dozadu, položila si přes koleno bundu, nejspíš aby nebyl vidět pohyb její ruky, a za jízdy vybrala hotovost z peněženky na zadním sedadle.

Koncem února 2014 zastavila manžele jedoucí na dovolenou. Sedla si dozadu a sebrala jim z odložené peněženky hotovost. Zadržena byla 26. března a soud ji umístil do vazby. Z ní zaslala poškozeným omluvné dopisy a její přítel za ni uhradil způsobenou škodu. U prachatického soudu se přiznala. Ten připomněl, že takto jednala, ačkoliv byla odsouzena v Č. Krumlově k domácímu vězení a k osmiměsíční podmínce na dva roky s dohledem za pokračující krádeže stejného charakteru. Za další skutek proto dostala deset měsíců odnětí svobody.

Krajský soud jako odvolací konstatoval už sedm záznamů v trestním rejstříku slečny Pavly, vždy za krádeže při stopování. V roce 2011 dostala dva měsíce podmíněně (amnestováno), pak 120 hodin obecně prospěšných prací (amnestováno), v listopadu 2012 za čtyři obdobné skutky domácí vězení na půl roku. Při prvním z činů ji přistihl spolujezdec, podezřelou vezli na policii, ale přesvědčila je k zastávce na toaletu a odcizené peníze tam ukryla pod automat, kde byly později nalezeny. Při další příležitosti vybrala z peněženky v autě dvacet tisíc a když na ni řidič udeřil, vrátila je.

Když na ni „praskly“ další dvě krádeže mobilů při stopování, soud jí uložil k oběma předchozím sériím společný trest jednoho roku domácího vězení. Za další stejné přečiny dostala 200 hodin obecně prospěšných prací, a i tento rozsudek podlehl prezidentské amnestii. Za okradení další řidičky soud upustil od ukládání souhrnného trestu.

U poslední odvolačky Pavla ujišťovala, že už by něco takového neudělala. Neměla prý tehdy o koho se opřít, neměla práci, ale to všechno se změnilo, do zaměstnání může hned nastoupit, chce už žít řádně…

Zdroj: DeníkKrajský soud poté rozsudek změnil. Uložil obžalované za pokračující přečin krádeže 16 měsíců do věznice s dozorem. Sankci uloženou soudem prvního stupně měl za nepřiměřeně mírnou. „Zaměřila se na okrádání řidičů. Zneužívá svého mladistvého vzezření. Prosí řidiče o zastavení, říká jim, že je jí sedmnáct, že studuje střední školu, komunikuje, děkuje za svezení, jsou prý zlatíčka,“ rekapituloval předseda senátu z trestních spisů slečny Pavly.https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zlociny-z-archivu-tyral-psa-v-kuchynske-troube-20201203.html

„Z předcházejících trestů si nevzala žádné ponaučení. Vždycky prohlašovala jako dnes, že už se ničeho takového nedopustí, a okamžitě páchala naprosto stejnou věc. Okresní soud jí dal ještě poslední šanci, když jí zpřísnil domácí vězení, ale jak si toho vážila?! Jezdila na probační a mediační službu, jak jí bylo uloženo, a cest využívala k okradení dalších řidičů… Můžeme mít dojem, že jde o vrchol ledovce, že další poškození ztrátu peněz ani neohlásili. U ní nešlo o náhodnou trestnou činnost, o vybočení, využití situace, ona příležitosti opakovaně vyhledávala. Nemůže počítat s jiným než nepodmíněným trestem,“ uzavřel předseda senátu.