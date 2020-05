22. května 1994 kolem jedné hodiny v noci bodla Dagmar A. (tehdy 48 let) z Brna v kuchyňce rekreační chalupy v Modleticích na Slavonicku v hádce v opilosti kuchyňským nožem značnou silou manžela do srdce. Poškozený na místě zemřel. Měl v krvi 2,66 promile, manželka taky přes dvě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Tomáš Kubelka

A. byla obviněna z vraždy. 6. září 1994 byla propuštěna z vazby na záruku kolektivu spolupracovnic, v březnu 1995 stanula před Krajským soudem v Č. Budějovicích. Uvedla, že ji její třetí manžel napadl pěstí do obličeje a pronásledoval s lahví v napřažené ruce. Ve velkých obavách „uchopila nějaký předmět a po potyčce se stalo, co nechtěla“; v přípravném řízení uvedla přesněji, že sáhla pro nůž, aby ho vystrašila. Zkroutil jí zápěstí a když se jí podařilo se vyprostit, ruka s nožem setrvačností prý vyletěla vpřed. Vypověděla, že muž jí ubližoval v opilosti celých sedm let manželství. Soud četl z jeho trestního rejstříku - také za výtržnictví (v roce 1970 po domluvě napadli a latěmi zbili sovětské důstojníky) a za znásilnění (v roce 1974 tři a půl roku).