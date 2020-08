Barevná živá krása ale nevydrží dlouho, květiny budou klášter zdobit pouze od čtvrtka. „Květiny ze zahrádky nevydrží tolik, jako květiny nakoupené, které jsou na to speciálně vypěstované a připravené,“ říká jedna ze zlatokorunských floristek Eva Bočáková. „Proto čím dřív lidé přijdou, tím budou aranžmá krásnější.“ Základní prohlídkovou trasu a chrám Nanebevzetí Panny Marie totiž zdobí květiny z tamní klášterní zahrady. Právě díky tomu, mohla výstava v klášteře vzniknout.

„Letos jsme do poslední chvíle nevěděli, zda se uskuteční,“ říká Jan Bouček, zástupce kastelánky. „Nakonec nás samotné floristky přesvědčily, že by se rády letos někde realizovaly, protože žádná květinová výstava se na našich jihočeských památkových objektech kvůli koronaviru nekonala.“ Floristka Ludmila Haršová vysvětluje: „Začínalo se vždy v Třeboni amarylisem, pak se zdobila Kratochvíl a na Rožmberku květiny letos také nebudou. K vytvoření aranžmá se využívají květiny nakoupené na burze, a to kvůli hrozbě koronaviru a uzavření objektů nejde uskutečnit. Díky vlastním výpěstkům jsme se do toho na Zlaté Koruně mohli pustit.“

V klášteře proto uvidíte, jaká krása se dá vytvořit z toho, co roste běžně na zahrádkách. Floristky do aranží použily astry, gladioly, jiřiny, hortenzie, slunečnice, zlatobýl a mnoho dalších rostlin. Výzdobě prostor věnovaly dva dny. „Chystaly to tu s námi kolegyně z ostatních památkových objektů v Hluboké nad Vltavou, Třeboni, z Kratochvíle,“ přiblížila Ludmila Haršová. „Ráno jsme začaly a druhý den v poledne skončily. Květiny trháme ráno, kdy jsou ještě mokré. Aranžování jsme si všechny pěkně užily.“ Přestože aranžování květin bylo letos v čistě ženských rukou, jeden muž zde přece sehrál významnou roli. „Muž hlavně ty rostliny vypěstoval, to díky zlatokorunskému Petru Haršovi máme výpěstky,“ smály se ženy. Květinové výstavy v památkových objektech na jihu Čech se plánují dlouho dopředu, stejně jako téma výstavy. Zlatokorunská výstava téma tedy nemá, jsou to zkrátka Květinová aranžmá v klášteře. K vidění jsou do čtvrtka, v pondělí je zavřeno.