Svatomartinské hody už od pátku chystá restaurace Zlatá husa v Jindřichově Hradci. Jak zmínil ředitel hotelu Concertino, pod který spadá i tato restaurace, Michal Švihálek, uvaří na objednávku celé menu. „Začínáme už v pátek, lidé by si husu měli objednat alespoň den předem telefonicky. Připravujeme polévku husí kaldoun a tradiční pečenou husu s nádivkou, žemlovým knedlíkem a zelím,“ oznámil, že jde o tříkilový pokrm pro čtyři osoby.

ROVNOU DO TROUBY

Rodinné menu si strávníci mohou vyzvednout přímo ve výdejním okénku restaurace na náměstí Míru. „Rozvážíme i po městě a v dosahu pěti kilometrů, servírujeme husu v takovém aluminiovém pekáčku, takže si pokrm mohou hosté případně ještě dohřát a rovnou servírovat,“ dodal restauratér, že jde o sváteční hostinu, jak se patří.

Přes veškerá omezení kvůli koronaviru si tak najde husí pečínka ke spotřebiteli cestu. „A když to dobře dopadne dají si ji lidé za rok zase u nás v restauraci,“ doufá Michal Švihálek.

RECEPT, KTERÝ NEZKLAME

Táborská restaurace Goldie pod vedením šéfkuchaře Martina Svatka také výjimečně na dva dni otevře. „Připravujeme dva chody, husí polévku s droby a pečenou husičku na jablkách s červeným zelím s povidly, marinovanou hruškou a knedlíkem,“ přiblížil léty osvědčený recepis.

Husu budou letos kvůli pandemii dělat trochu jinak, menu nebude ohřáté, ale čerstvě zavakuované. „Bude to v uvozovkách sympatický polotovar. Hotové jídlo si lidé doma ohřejí při vhodné příležitosti. Úplně stejně jako by si objednali oběd přímo v naší restauraci,“ vysvětlil Martin Svatek, že se nejedná o klasické menu do okénka.

HUSÍ OKNO

Dva připravené chody si lze objednat telefonicky, nabídku už využila asi stovka gurmánů. „Pokud ještě někdo zavolá, rádi mu vyhovíme,“ zmínil s tím, že husí pečínku s polévkou budou vydávat dva dny, přímo na svátek sv. Martina ve středu 11. a také v pátek 13. listopadu. „Bylo mi to líto, vždycky peču husu na svůj svátek, a tak jsem se rozhodl, že s kolegy uděláme husí okénko,“ vysvětlil, že jinak je restaurace táborského hotelu Nautilus zcela uzavřena.

SHÁNÍ SE TĚŽKO, MUSÍ STAČIT MRAŽENÁ

Sehnat živou husu je na jihu Čech celkem oříšek. Husí farma Byňov u Nových Hradů hlásí od začátku listopadu vyprodáno, přestože to nejdříve vypadlo, že drůbeže na farmě kvůli zrušeným rezervacím restauratérů bude nadmíru.

Podle místní chovatelky Nadi Hrvolové každoročně roste zájem o šlechtěné husy. „Lidé nekupují zajíce v pytli, domácí chovy a kvalitní maso je lákavé. Některé restaurace sice zrušily hromadné objednávky kvůli nouzovému stavu, ale tyto kusy si rozebrali jednotlivci. Už můžeme nabídnout jen mražené kachny,“ sdělila.

ZÁJEM JE VELIKÝ

Vícečlenné rodiny si odvážely větší husy (5,6 kg), páry braly 4,5 kilové i menší housata. Nyní denně s díky odmítá řadu zákazníků. „Nepřestávají volat a jezdí i osobně, bohužel si představují, že u nás nakoupí jako v obchodě, což není reálné,“ zmínila s tím, že u nich už léta funguje rezervační systém.

Nové několikatisícové hejno budou mít až na jaře, až budou zase housata. Objednávky na sezonu přijímají už od konce září. „O domácí husy je velký zájem, i když je to dražší jídlo, ke svatému Martinovi a Vánocům patří. Objednávkový systém se osvědčil, díky němu můžeme chov plánovat na kusy dopředu,“ vysvětlila Naďa Hrvolová.

MRAŽENÁ ZÁSOBA

Ani ve státním podniku Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích na Táborsku o živou husu na váš talíř nezavadíte. Zde lze koupit už jen mraženou. Podle Jany Maninové, která má na starosti prodej živé drůbeže a krmiv, je na pořízení živé husy pozdě. „Na Martina se už všechno prodalo, co bylo v živém a opracovaném. Máme nějaké husy připravené od července v zásobě mražené, ale už toho také není mnoho,“ informovala s tím, že na farmě mají už jen rodičovstvo do základního chovu.

Husa konfitovaná na sádle a jablkách, červené zelí na rybízovém víně, bramborové knedlíky



Suroviny pro 4 osoby:

Husa, 300g Jablek, 2000g Sádlo, Kmín, sůl, 800g Brambory, 200g Mouka hrubá, 2 vejce, 800g Červené zelí čerstvé, 400 ml Rybízové víno, 100g Rybízová marmeláda, 70g Cukr



Husu očistíme a osolíme, přidáme kmín a vložíme spolu s jablkem do pekáče, zalijeme rozehřátým sádlem tak, aby bylo maso potopené a necháme zrát při 80°C 12 hodin. Poté maso vyjmeme z nádoby. Maso se musí jednoduše oddělovat od kosti. Před podáváním zapečeme do křupava v rozehřáté troubě.



Brabory uvaříme ve slupce, oloupeme a nastrouháme. Přidáme mouku, vejce a vypracujeme těsto. Těsto tvarujeme do válečků a vaříme v osolené vodě 25 minut.



Zelí nakrájíme zalijeme vínem a dusíme do měkka. Dochutíme džemem, cukrem a solí.

Recept pro čtenáře Deníku připravil: Zdroj: Archiv Pavla MinářePavel Minář, šéfkuchař Parkhotelu Hluboká nad Vltavou a Lovecké chaty. Narodil se v roce 1978, vyučil se kuchařem v Táboře a pokračoval ve studiu ukončené maturitou v roce 1998. Pak nastoupil na svá první pracovní místa do restaurací v Taboře. Své zkušenosti rád předává na školách vaření a workshopech. Pavel má za sebou bohatou soutěžní zkušenost jak na individuální úrovni tak jako člen Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR.