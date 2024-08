Svým nadšením a výsledky Jiří Firla inspiroval i sousedy, kteří si po jeho vzoru vysadili vlastní vinohrad.

close info Zdroj: Deník/Jana Urbanová zoom_in Skvělé víno může vzniknout i na Jindřichohradecku.Pěstitel vína Jiří Firla je i přes důchodový věk stále aktivním lékařem a za pacienty dojíždí do Prahy. Pořízení vlastního vinohradu byla podle jeho slov vlastně náhoda. „Manželka mi jednoho dne položila otázku, co budu dělat za pár let, až půjdu do důchodu. Tenkrát jsem jí řekl, že tady založím vinohrad. Všichni to sice považovali za naprostou hloupost, ale já jsem si za tím šel,“ vylíčil své začátky vinař, který si svůj nápad nenechal vymluvit. „Kontaktoval jsem pana profesora Krause, který byl přední český enolog a učil ve škole v Lednici. Nejdřív nechtěl vůbec o ničem takovém slyšet, nicméně potom ho přemluvila manželka, která pochází odsud z Chlumu a začal se mi věnovat. Museli jsme tady na pozemku vyhloubit metr hluboké jámy a upravit kyselost půdy, padly sem dvě Tatry dolomitského vápence. Dával se i hnůj nebo draslík. Pak už jsem se jen modlil, aby víno vyrostlo,“ vzpomněl Jiří Firla. Vše kolem vína pilně studoval a učil se dokonce ve vinařství v rakouském Kremsu.

První rostliny vína zasadil pan Firla na svém pozemku v Žíteči v roce 2010 a postupně svůj vinohrad rozšiřoval. „Moje první víno takto vzniklo v roce 2012, bylo ho ale málo. Každý další rok se pak sklizeň zvyšovala a dneska už tady máme asi 700 hlav Hibernalu. Sklízíme až tři tuny hroznů, z nich se následně vyrobí zhruba 1500 litrů vína. Hibernal je odolná odrůda, která v zimě snáší mráz až mínus pětadvacet stupňů a stejně tak je odolná i proti nemocem, speciálně plísním,“ popsal vinař. Do vinohradu vzhledem k jeho menší rozloze nevjede se strojovou technikou a musí tak pozemek obdělávat ručně. V červnu a červenci stráví péčí o vinnou révu běžně i deset hodin denně.

I Jihočeši mohou vypěstovat slušné víno

Jiří Firla šel ještě dál a už šest let je členem cechu vinařů. Svoji vinici má navíc evidovanou v registru vinic ve Znojmě. Díky tomu se může účastnit i soutěží. „Chtěl jsem dokázat, že i na jihu Čech se dá vypěstovat a udělat slušné víno. Na nejvyšších českých soutěžích jsem získal opakovaně zlato v kategorii vín bílých, suchých a letos už třetím rokem se účastním největší soutěže na světě ve Vídni. Do AWC Vienna se hlásí vždy něco přes čtyřicítku zemí a v kategorii vín bílých, suchých do třinácti procent alkoholu jsem získal loni i předloni zlatou medaili, což byl ohromný úspěch,“ pochlubil se jihočeský vinař a dodal, že takové ocenění je něco jako Michelin u restaurací. Jestli se víno Jiřího Firly stane i potřetí nejlepším na světě, to se dozví během srpna.

Počin Jiřího Firly se zalíbil jeho sousedům, kteří také začali pokukovat po vlastním vinohradu. „O víně jsme vůbec nic nevěděli a skočili do toho po hlavě. Jezdili jsme se učit do Valtic na střední vinařskou školu, kde pořádají kurzy k procesu výroby vína. S panem Firlou se o všem radíme a spolupracujeme. Vlastní vinohrad jsme vysazovali v roce 2021 ještě za covidu a dlouho předtím pro rostliny připravovali půdu. Dávali jsme sem také dolomit a hnojili. První sklizeň proběhla loni, ale vyrobili jsme asi jen 200 litrů vína,“ zmínila majitelka vinohradu zahradní architektka Dina Ziková, která společně s manželem opečovává odrůdu Solaris. Vedle vína si vysadili i záhon s levandulí, kterou využívají na dekorace, výrobu limonády i oleje.