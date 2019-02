Strakonice – Snad plánovaná rekonstrukce začátek sezony strakonických hokejistů nenaruší.

Zimní stadion se dočká částečné rekonstrukce. Tedy pokud na ni dnes zastupitelé přiklepnou potřebné peníze.

Bude třeba osadit nové vzduchotechnické jednotky, na některých místech vyměnit elektrorozvody a revitalizovat únikové cesty uvnitř budovy. Příklad uvedl starosta Pavel Vondrys. „Třeba rozhlas. Kabely k němu by měly být z nehořlavých materiálů, aby ho bylo možné použít při evakuaci," naznačil.

Úpravy sportovního zařízení, které v současné podobě funguje od poloviny osmdesátých let, by měly stát kolem pěti miliónů korun. Více k tomu uvedla vedoucí majetkového oboru radnice Jana Narovcová. „V případě, že zastupitelstvo města na dnešním zasedání schválí rozpočtové opatření na rekonstrukci zimního stadiónu, bude v průběhu léta zahájena," konstatovala.

Nová sezona na zimním stadiónu začíná vždy na přelomu července a srpna, kdy už mají hokejisté k dispozici nový led. Plánovaná rekonstrukce by však podle informací radnice tréninkový plán jednotlivých týmů neměla ohrozit.

Snad to tak bude… Roman Heimlich z výboru HC Strakonice opakovaně mluvil o tom, že zásah do sezony by pro klub byla velká rána. „Jednak máme hodně soutěží od přípravek až po muže, ale za nedohranou sezonu by nám hrozily i pokuty," řekl už dříve.

Jiná kapitola je chladicí zařízení zimního stadionu. To zatím stále splňuje pravidelné revize, dávno je ale za hranicí obvyklé životnosti. Jeho rekonstrukce by mohla stát odhadem kolem čtyřiceti milionů korun.