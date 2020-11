Zdroj: ArchivPříroda ho fascinovala a inspirovala již od dětství. Během dospívání si pokládal nepříjemné otázky a hledal na ně odpovědi. Začal také silně vnímat obrovské příkoří, které jako lidstvo na přírodě a zvířatech páchá. Odtud už nebyla dlouhá cesta k nějakému aktivnímu přispění k řešení těchto problémů. A také k nastavění osobních priorit. „Snížení osobní materiální spotřeby, tedy nepořizování věcí, které nezbytně nepotřebuji, šetrnější způsoby cestování, snaha co nejméně plýtvat, vyhýbání se živočišným potravinám a tedy nepodílení se na systému vykořisťování zvířat. Snažím se dobrovolnicky organizovat a podílet se na akcích v terénu pro ochranu přírody, věnuji se také osvětě a snažím se inspirovat své okolí k šetrnějšímu způsobu života,“ pokračuje Jan Juráš.

Rozhodně si také nemyslí, že to, co nejvíce škodí přírodě, je pohazování odpadků - to je v mnoha případech pouze estetický problém. „Lidé jsou naopak v této oblasti podle mě čím dál více disciplinovaní. Bohužel u snahy neznečišťovat své okolí a třídit odpady to většinou končí. To, co skutečně devastuje životní prostředí, jsou velkoplošné intenzivní způsoby hospodaření, ať už je to průmyslové zemědělství nebo lesnictví a také rozšiřování lidské infrastruktury na úkor cenných ekosystémů. Tohle všechno je roztáčeno a podporováno naší nadměrnou spotřebou. Pokud tedy chceme skutečně pomoci přírodě, měli bychom se zaměřit zejména na tohle,“ vyjmenovává konkrétní možnosti.

Vše důležité mají ve svých rukou lidé sami. „Pokud člověk sám v situaci kolem nás nevidí problém, pak je to velmi těžké,“ tvrdí Jan Juráš a pokračuje: „Motivace musí vycházet zevnitř. Žijeme však ve společnosti, která je postavena na nekonečném konzumu a hromadění statků. Byli jsme odjakživa vychováváni k tomu, že nejvyšší hodnotou v životě jsou peníze a majetek. Žijeme ve virtuální bublině, myslíme si, že je vše v pořádku, když nebudeme dělat nepořádek v lese, občas roztřídíme odpad a o Vánocích přispějeme na charitu,“ nebere si servítky Jan Juráš.

Realita je však podle něj jiná. Společnost nám vlastně maximálně usnadňuje naše bezohledné konzumní žití, protože je na neustálém růstu spotřeby založen celý ekonomický systém. Jan Juráš tvrdí, že je to víra, kterou ochotně naplňujeme činy, protože je to pro nás mnohem pohodlnější, než přemýšlet a hledat alternativy. Svou roli hraje také to, že ekologické problémy konkrétně na nás ještě natolik nedoléhají, abychom si mohli udělat přesnou představu, co je vlastně špatně.

Akce, které pořádá pod hlavičkou Šmidingerovy knihovny, mají za cíl poskytnout informace a nabídnout právě takové šetrnější alternativy, které nejsou složitější a jsou v mnoha ohledech pro člověka výhodnější, a to z hlediska zdraví, peněz i času. Ty, které organizuje v rámci činnosti Českého svazu ochránců přírody, se pak snaží napravit konkrétní věci v krajině. Jde o záchranu obojživelníků na komunikacích, výsadby stromů a podobně.

Ale má i vlastní cíle. „Vždy jsem chtěl samozřejmě jako kdokoli jiný v této oblasti něco zásadně změnit. Ale s postupem času jsem si uvědomil, jak těžce prostupný "terén" to je. Výsledek je tedy v houževnaté činnosti na "menších" věcech v duchu myšlenky "Mysli globálně, jednej lokálně". Rád se tedy věnuji konkrétním činnostem v osvětě i v terénu, takovým, za kterými je vidět hmatatelný výsledek. Samozřejmě bych rád do budoucna inspiroval co možná nejvíce lidí, aby nad těmito věcmi začali přemýšlet, něco změnili nebo se připojili k našim aktivitám,“ končí svůj příběh Jan Juráš.