Ženy střílely ze samopalu a velkorážní pistole

Strakonice – Policistky Simona Toningerová a Tereza Veselá a střelkyně Vlaďka Hradská v neděli 5. listopadu úspěšně reprezentovaly Strakonice na Mezinárodní střelecké soutěži Zlatý lev 2017 v Chebu.

STŘELKYNĚ. Simona Toningerová , Vlaďka Hradská a Tereza Veselá (zleva) přivezly z mezinárodních závodů ve střelbě zlato.Foto: archiv závodnic

Ženský střelecký tým z jižních Čech dal o sobě letos vědět. V Chebu strakonické závodnice zabojovaly a vystřílely mezi ženami 1. místo s celkovým počtem 252 bodů. „Střílely jsme na mezinárodní pistolový terč z velkorážní pistole ČZ 75 ve vzdálenosti 25 metrů a v kleče ze samopalu na sto metrů,“ řekla Simona Toningerová. Po sečtení bodů za střelbu z pistole a samopalu skončily ze všech ženských týmů na 2. místě s celkovým počtem 492 bodů.



Vlaďka Hradská navíc získala třetí místo mezi ženami. „Střelbě se věnuji už pár let a rok od roku je konkurence větší. Vidět je to i na výsledcích. To, co před deseti lety stačilo na první místo, by dnes nemělo šanci na žádnou medaili. My si stále držíme dobrou pozici. Letos jsme přestřílely i soupeřky z Německa a Ruska,“ uvedla Vlaďka Hradská.



Letošních mezinárodních závodů v Chebu se zúčastnilo téměř 300 závodníků z pěti zemí – České Republiky, Německa, Itálie, Slovenska a Ruska.