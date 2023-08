Chlap, coby princ na bílém koni se srdcem na dlani, neexistuje. Přesvědčila se o tom žena ze Strakonicka, která se nechala nachytat na líbivá slovíčka o společném „podzimu života“.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Podle informací od mluvčí strakonických policistů Jaromíry Novákové se starší žena seznámila s přes aplikaci messenger s mužem, který se jí představil jako lékař na misi v Jemenu. „Profil muže jí zaujal natolik, že jejich komunikace pokračovala přes whatsapp dlouhé tři měsíce,“ popsala Jaromíra Nováková. Lékař se ženě představil jako Antonín Vlček. Jenže jméno bylo a je smyšlené. Uvedl, že je vdovec a chce se vrátit zpátky do Česka. „Během dopisování si muž ženu svými sliby o krásném společném podzimu života natolik získal, že byla ochotná mu pomoci a poslat finanční hotovost, kterou po ní požadoval,“ uvedla policejní mluvčí s tím, že jednou to byly peníze na propustku do České republiky, podruhé zase na letenku z Jemenu. Následovaly odeslané platby na pokuty v Jemenu, na pokutu v Praze za propadlé vízum a peníze na vystavení nových českých dokladů.

Sedmdesátiletá žena tak naposílala svému nápadníkovi více než dvě stě tisíc korun. O peníze přišla a vysněného muže se ale nedočkala. Jaromíra Nováková proto opět varuje všechny další: „Podobných podvodníků je na internetu opravdu hodně. A tato žena není rozhodně první, která slibům uvěřila. Všechny policií zveřejněné případy podvodů by měly být varováním pro ostatní,“ uzavřela.