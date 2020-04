V úterý ve věku 94 letnavždy odešla RNDr. Ruth Hálová z Holubova,rodačka z Českého Krumlova židovského původu. Náležela k posledním „Wintonovým“ dětem, a to přesto, že na konci června 1939 nastoupila v Praze do vlaku směr Anglie ve svých 13 letech jako jedno z nejstarších dětí.

Neuvěřitelně vitální dáma Ruth Hálová měla pohnutý život. | Foto: Deník / Redakce

Ruth Hálová se jako Adlerová narodila v roce 1926 v Českém Krumlově. Po nástupu Hitlera museli sudetský Krumlov opustit. Přestěhovali se do Prahy. A tam se maminka dozvěděla, že nějaký Angličan umožňuje českým židovským dětem vycestovat do Anglie. Tak se Ruth stala součástí smělého plánu Nicholase Wintona, jenž z Československa zachránil před terezínským ghettem a koncentračními tábory 669 židovských dětí. Do Anglie se posledním transportem dostala také její starší sestra Eva.