Jubilejní 50. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka se letos chystá v Českých Budějovicích. Nabídne nejen to nejlepší z oboru zemědělství a potravinářství, ale také bohatý doprovodný program. A návštěvníkům mimo jiné i obnovenou soutěž.

Podle Mojmíra Severina, předsedy představenstva pořádajícího Výstaviště České Budějovice, budou připravené i expozice, na nichž bude možné porovnat stroje, které byly kdysi novinkami na prvních národních výstavách, s dnešní moderní a výkonnou technikou. „Padesáté výročí je významný milník nejen pro organizátory, ale také pro všechny návštěvníky a vystavovatele. Proto bude plný nejrůznějších rekordů,“ zdůraznil Mojmír Severa. Vedle největšího traktoru nebo kombajnu připraví vystavovatelé třeba i přehled technologických inovací v zemědělství včetně těch, které už se na poli nebo ve stáji obejdou bez přítomnosti člověka. Rekordní bude i počet vystavených hospodářských zvířat.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Země živitelka v loňském roce.

Ministr zemědělství Marek Výborný k letošní výstavě upozornil, že se jedná o jednu z největších akcí svého druhu ve střední Evropě, která ukazuje všechno, co patří k českému a moravskému zemědělství a potravinářství.

Primátorka Budějovic Dagmar Škodová Parmová v souvislosti s výstavou vyzdvihuje spojení areálu s jihočeskou metropolí. „Fenomén Země živitelky je těsně spojen s Budějovicemi a jižními Čechami,“ poukázala také na tradičně silný zemědělský ráz regionu.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Země živitelka v loňském roce.

Výstaviště se také vrací k návštěvnické soutěži. Hlavní cenou bude zahradní traktor v ceně sto tisíc korun. Zúčastnit se bude moci každý návštěvník, stačit bude, aby vyplnil anketní lístek. Připravené jsou i další zajímavé ceny. Vstupenky na letošní Zemi živitelku už si můžete koupit v předprodeji prostřednictvím internetových stránek Výstaviště České Budějovice www.vcb.cz.

Slavnostního představení programu letošního jubilejního ročníku se zúčastnili zástupci pořadatelů, odborné veřejnosti i města. Vedle předsedy představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmíra Severina také primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, český ministr zemědělství Marek Výborný, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová a prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Ministr Marek Výborný ocenil, že výstava ukazuje i nejmodernější tvář oboru. „Letošní ročník největšího agrosalonu České republiky propojuje modernost a tradice našeho rezortu. Jak velké změny se staly za půl století, je nejlépe vidět na vývoji techniky a strojů. Dříve byl v zemědělství velký podíl ruční práce, která byla skutečnou dřinou. Dnes mají zemědělci k dispozici moderní technologie a chytrou techniku, která usnadňuje práci a pomáhá při ochraně životního prostředí. Proto ministerstvo používání těchto technologií podporuje. Jsem rád, že díky veletrhu Země živitelka můžeme vidět, že se ze zemědělství stal moderní obor,“ uvedl Marek Výborný.

Primátorka Dagmar Škodová Parmová zmínila, že město už několik týdnů spolupracuje s výstavištěm na tom, aby co nejlépe fungovala doprava a aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. Připomněla že je možné využít k parkování poprvé i parkovací dům Stromovka. „Ten je v docházkové vzdálenosti od hlavní brány,“ doplnila Dagmar Škodová Parmová.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Program jubilejního 50. ročníku výstavy Země živitelka byl představen v Českých Budějovicích. Pokřtěna byla i kniha Fenomén Výstaviště.

Na agrosalonu jsou tradičně k vidění unikátní stroje. Letos to bude nejvýkonnější kombajn, kterého je zatím vyrobeno jen 15 kusů, nejvýkonnější traktor s plynulou převodovkou, nebo nejvýkonnější sklízecí řezačka. K novinkám patří odborný program zaměřený na nejnovější technologie spojené s využitím umělé inteligence v zemědělství. Chybět nebudou specializované výstavy pro plemena aberdeen angus a limousine nebo oblíbená soutěž v rychlosti stříhání ovcí a ovčácký den. Národní dožínky jsou tradičně připravené na sobotu.

Na zahájení výstavy přijali pozvání i prezident republiky Petr Pavel a předseda vlády Petr Fiala. Mezinárodní agrosalon Země živitelka se koná od 22. do 27. srpna 2024. Otevírací doba je čtvrtek až pondělí od 9 do 18 hodin, úterý od 9 do 17 hodin. Plné vstupné činí 200, zlevněné 150, rodinné 450 korun. Při koupi přes internet je to 160, 100 a 350 korun. K parkování bude poprvé sloužit vedle ploch u výstaviště i parkovací dům Stromovka na Dlouhé louce.