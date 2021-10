Skalničky totiž zastaví UV záření a nepustí ho na vlastní krytinu. „Jednou za rok provede zahradník údržbu, ve stejném intervalu by se měly sukulenty také pohnojit,“ řekl jednatel Bytesu.

Běžná střešní krytina podle výrobců na panelových domech vydrží kolem 20 až 25 let. „Výškové budovy nám však nejen kvůli intenzivnímu slunečnímu záření reálně odcházejí už po 15 až 18 letech, zelená střecha nám tak životnost prodlouží zhruba o 30 let, a tedy až na 50 let,“ dodal další výhodu.

Střecha ve 13. patře je nepřístupná obyvatelům a neprůchozí záměrně. „Už jsme předem počítali s tím, že veřejnost prostor nezpřístupníme, tak jsme nebudovali ani chodníčky. Hrozilo by i při rekreačních aktivitách zřícení, kterému by nezabránilo ani zábradlí. Takové nebezpečí si nemůžeme dovolit, a proto nahoru smí pouze technici a pracovníci údržby,“ vysvětlil.

Jak doplnil stavební technik Tomáš Ebert, který byl realizací pověřen, aktuálně se stavba přitěžuje zhruba 230 kilogramů na metr čtvereční. „A to máme stále rezervu v únosnosti,“ sdělil Ebert. Podle jeho slov nepodcenili nic. „Sice nešlo o nejlevnější řešení, ale nesmíme to srovnávat se střechou na garáži, protože v tomto případě máme úplně jiné podmínky,“ poznamenal.

Vše se muselo předem propočítat, nosnost střechy objektů výstavby tehdejší doby se pohybovala od 90 do 350 kilogramů na metr čtvereční. „To je velký rozptyl, protože se musí počítat s deštěm i sněhem, který vše mnohonásobně zatíží,“ upozornil. Statici nakonec konstatovali, že je budova v dobrém stavu a snesla by i přístavbu až tří pater.

