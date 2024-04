Pohřešuje se muž, naposledy uvedl, že se chystá do lomu na Volyňsku. Hrozí, že je zraněný a je třeba ho co nejrychleji najít. Takový byl jeden ze scénářů cvičení, které mělo v sobotu 6. dubna 2024 v Zechovicích u Volyně prověřit spolupráci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a psovodů a psů z International Bloodhound Academy (IBHA), což je dobrovolná, nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je výcvik pátracích psů.

Cvičení mělo za úkol připravit záchranáře na opravdový zásah. | Foto: Deník/Klára Alešová

I když šlo tentokrát v Zechovicích jen o cvičení, jelo se jako doopravdy. Nechyběly krvácející rány, záchranářské sirény a hlouček zvědavých přihlížejících.

Psi, kteří byli do záchranné akce nasazení, se v akademii učí metodu mantrailing, kdy sledují pachovou stopu dané osoby. Cílem IBHA je, vedle výuky a výcviku, prosazení této metody pachové práce služebních psů do systému IZS a pátrání Policie ČR. Pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách patří prakticky ke každodenním činnostem policie. Jen v České republice je podle údajů IBHA v pátrání ročně kolem tří tisíc dětí do 18 let. Větší část z nich je nalezena standardními pátracími metodami nebo se vrátí zpět sama. Je ale ještě mnoho případů, kde je potřeba pro nalezení pohřešované osoby využít všech dostupných prostředků, tedy i takto speciálně vycvičených psů.

„Pes v našem případě nejde přímo po stopě. Metoda mantrailingu je primárně založena na vyhledání lidí podle jejich individuálního pachu. Jediným cílem je co nejrychlejší nalezení hledaného,“ zmínil za IBHA její předseda Lubomír Satora.

Obchvat Sedlice se o kus pohnul. V polovině roku 2026 by se mohlo stavět

Do Zechovic se sjeli psi, kteří se připravují na atestaci, po které se zařadí do dobrovolnické zásahové organizace Resdogs. Posláním této neziskovky je pomáhat v situacích, kdy stávající metody výcviku pátracích psů již nelze využít. Oslovit tyto záchranáře může v případě potřeby každý. „Kontaktovat nás může skutečně každá soukromá osoba, máme své stránky www.pohresujeme.cz. Ale i my máme svá pravidla a jedním z nich je, že spolupracujeme s Policií České republiky,“ dodal Lubomír Satora.

Do Zechovic se sjeli psovodi a jejich psi z celé republiky a po sobotní práci se složkami IZS je čekalo ještě nedělní společné cvičení.

Více se o International Bloodhound Academy i psech, kteří zachraňují lidské životy, dočtete v dalším připravovaném článku.