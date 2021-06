Eiffelovka vysoká 1,7 metru trůní v pokoji Pavla Vajaye z Vyššího Brodu. Celá je poskládaná z dřevěných špejlí a je vlastnoručním dílem obyvatele bytu.

Pavel Vajay z Vyššího Brodu vytvořil ze špejlí již bezpočet rozmanitých modelů. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Čtyřiašedesátiletý Pavel Vajay za roky svého žití postavil ze špejlí nespočet rozmanitých modelů historických objektů, ale i jiných staveb či modelů veteránských aut podle své fantazie. Doma jich má ale jenom několik. Všechny totiž rozdal nebo prodal. Například Eiffelových věží postavil řádku. „Ta Eiffelovka už je asi pátá v pořadí. Byla i na výstavě,“ říká Pavel Vajay. „Nedá se však říci, že mám Eiffelovky v malíčku. Vždycky se při lepení modelu najde nějaká moucha, kdy to zrovna nejde. Ty předchozí věže byly také takto vysoké. Ta úplně první měla přes dva metry. To jsem pořádně nevěděl, jak na to, ten dolní rozchod jsem si udělal moc velikánský, a tím pádem se to na vejšku pak pěkně protáhlo. Dělám ji po částech. Každé patro zvlášť a ty pak slepím dohromady. Lepit ze špejlí jsem se naučil sám, metodou pokus omyl.“ Na současnou věž padlo 1900 špejlí. „Vysoká je 170 cm. To je moje výška. Byl to rok a půl práce. Stavěl jsem ji podle plakátu,“ podotkl autor.