Dvě kabelky nám přinesla i Eva Jarošová ze Strakonic. „Už je nenosím a jsou ještě zachovalé. Původně jsem je chtěla vyhodit, ale bylo mi jich líto, tak jsem je vrátila do skříně. A když jsem se dočetla o vaší akci, přišlo mi to jako výborný nápad,“ dodala.

Pokud i vy máte doma kabelky, které už z nějakého důvodu nenosíte, ale stále by mohly někomu udělat radost, neváhejte. Přineste je do redakce Strakonického deníku v Lidické 169 (naproti kinu Svět). Můžete také volat na telefony 724020786 (Petr Škotko) nebo 602667620 (Klára Alešová) a my k vám pro kabelky přijedeme. Burza kabelek se koná 4. září v IGY České Budějovice a její výtěžek půjde nadaci Jihočeské Naděje. Ta podporuje talentované sociálně znevýhodněné děti.

Sbíráme: kabelky, dětské knihy, bižuterii.

Děkujeme, že se zúčastníte!