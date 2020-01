Ceny jsou za metr kubický bez DPH. Uvedla to tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Město nemohlo kvůli absenci zastupitelstva splnit dotační podmínky Státního fondu životního prostředí (SFŽP), které stanoví cenu nájemného. Jenom zastupitelstvo může projednat a schválit výši nájemného od kterého se odvíjí cena vodného a stočného.“

Letos v dubnu čeká občany další změna, kterou je snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15 na 10 procent.

Jak ale bude vypadat cena vodného a stočného pro rok 2021? „Nárůst by neměl být nikterak dramatický, ale fakt je, že se musí vyrovnat rozdíl mezi cenou předepsanou od SFŽP a cenou reálně uplatňovanou v době, kdy nebylo možno plnit podmínky udržitelnosti dotací. Skutečnou výši ceny v budoucnu stanoví konkrétní podmínky udržitelnosti dotací,“ uvedl ředitel technických služeb Ludvík Němejc.

Loni platili obyvatelé 85,71 Kč za kubík bez DPH.

Dotace se týkala rekonstrukcí Úpravny vody Pracejovice a Čistírny odpadních vod Strakonice.

Co je tzv. udržitelnost dotací?

"Udržitelnost dotací je jakýsi soubor povinností, které se město rozhodlo po určitou dobu plnit, pokud mu bude dotace na výše zmíněné objekty poskytnuta. Jednou z podmínek udržitelnosti v tomto případě, tedy čerpání dotací z Ministerstva ŽP, bylo držet dalších deset let cenu na jakési přesně kalkulované výši. Protože tato cena, tedy ta předepsaná podmínkami udržitelnosti, je vyšší, než jaká by se teoreticky mohla kalkulovat, stala se v posledních letech nejnižší možnou cenou. Naše společnost formou nájemného odvádí do vodohospodářského fondu část peněz, které vybereme na vodném a stočném od občanů. Problém byl v tom, že se takto vybrané finance dosud nedaly použít jinde, nežli ve vodohospodářství. Poté nastal v jednáních průlom a pokud se zachová dostatečný objem pro vodu, může se zbytkem takto vybraných peněz město naložit podle svého uvážení. Pravdou také je, že bez poskytnutých dotací by k rekonstrukcím v Pracejovicích a ve Strakonicích nedošlo."

Ředitel TS Strakonice Ludvík Němejc