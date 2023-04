Nový kámoš

Jak takovou věc vyřešit? „Pořídila jsem si pejska. Nic drahého, jen takového malého gaučáka. Dala jsem mu jméno Pepa, ale postupem doby se z něj stal Pepča,“ dodává Ludmila. Jsou už spolu přes sedm let a jeden bez druhého nedají ani ránu. „Vím, že šly ceny nahoru i ve věcech kolem zvířat. Zkoušela jsem levnější granule, ale nebylo to ono. Pepča se začal jinak vyprazdňovat, protože i jinak jedl. Tak jsme se vrátili k původním granulím, i když utratím tak o tisícovku více,“ říká Ludmila. „Jsou to jen peníze,“ dodává s tím, že na svém kamarádovi nebude šetřit.