„Zdálo se mi to jako název dobré, protože je to optimistické. Přál jsem si, aby čtenáři našli v mých povídkách, i přes vážnější chvíle, především radost. A jmenuje se tak i jedna povídka“ vysvětloval, kde se zrodil nápad na název.

Žádným rychloautorem ale Zbyněk Mrvík rozhodně není. Svou prvotinu tvořil totiž osm let.

„Kniha vznikala postupně. Některé povídky jsem psal třeba i půl roku. Napsal jsem část a pak jsem se k ní, kvůli časově náročné práci daňového poradce, vracel až s odstupem,“ vysvětloval 54letý rodák ze Sušice.

Zbyněk Mrvík

Je mu 54 let. Narodil se v Sušici. Vyrůstal v Plzni. Vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je ženatý, má dvě děti. Hraje futsal za FC 30.

Výsledkem je kniha o 14 povídkách reflektující různá reálná témata – lásku, nevěru, smrt. „Jsou to témata ze života, která jsem se snažil podat humorně, někdy možná až absurdně,“ uvedl. Náměty vznikají různě. „Někdo mi vypráví o sobě nebo o někom jiném, někdy je to postavené na tom, co jsem zažil já, takže jsou tam občas i prvky autobiografické. To jsou, ale jen náznaky, největší část si vymyslím na základě nějaké situace,“ popsal Zbyněk Mrvík tvůrčí proces. Se svým hrdinou pak nějaký čas ten jeho příběh žije. „Přemýšlím, co by se mu mohlo dít a sleduji, jak to prožívá. To mě na psaní baví,“ přiznal.

Atmosféru knihy dokreslují fotografie z dílny Jany Herrmannové. „Její práci už jsem znal z dřívějška a moc se mi líbil její pohled na svět, tak jsem jí nechal zcela volnou ruku. Fotky, které jsou v knize, jsou vytvořené vždy pro konkrétní povídku,“ řekl s tím, že se v rolích modelů a modelek představili rodinní příslušníci nebo kamarádi.

Kniha vyšla v pražském Nakladatelství Petra Štengla, dohromady ji Zbyněk Mrvík dával dva roky. „Pomáhal mi místní spisovatel a nakladatel Honza Cempírek. Musím mu poděkovat, že mi dal důvěru,“ řekl. „A také rodině, bez níž by to nešlo,“ dodal.

A jak se z ekonoma stane spisovatel? „Já si myslím, že to bylo spíš obráceně. Psal jsem už na základní škole a bavilo mě to. Pak mě ale život přivedl k ekonomice. Spíš bych řekl, že je to návrat ke snu z mládí. Přijde mi hezké sdílet s lidmi příběh, udělat jim radost, takže jsem si splnil sen,“ zamýšlel se.

Nestalo by se tak dle jeho slov bez kurzu tvůrčího psaní Jana Nepomuka Piskače, který stále navštěvuje. „Pro něj je důležité, aby mělo slovo smysl, a to se promítá i do psaní. Hodně mi pomohlo právě to spojení mluveného a psaného slova. Moji kolegové z kurzu se učili některé moje povídky nazpaměť a až při následné prezentaci jsem si uvědomil, že jsou některá slova skutečně zbytečná, takže jsem jen krátil, krátil a krátil,“ vyprávěl s úsměvem.

Na konci loňského roku spatřila světlo světa kniha povídek Jsme zde, abychom byli šťastní od Budějčáka Zbyňka Mrvíka.Zdroj: Deník/Klára Skálová

Jeho první povídky se dle jeho slov s těmi současnými nedají srovnat. „Naprosto jsem osekal popisnost. Když jsem psal svoje první povídky, měl jsem chuť čtenáři všechno popsat, aby mu bylo všechno jasné, mohl si to představit přesně jako já. Bylo to na škodu, protože ta povídka byla bezdějová. Teď se snažím, aby byl děj přímý. Čtenáře se snažím oslovit přes dějové linky,“ vysvětloval Zbyněk Mrvík, jehož povídky byly oceněny v literárních soutěžích. „Byly to soutěže amatérů, ale dodalo mi to sebedůvěru, že by to mohlo třeba někoho bavit,“ řekl skromně.

Považuje se za českobudějovického spisovatele? „Na to je brzo. Jedna kniha z člověka spisovatele nedělá,“ říká se smíchem příznivec spisovatelů Jiřího Hájička nebo Šimona Leitgeba.

V plánu má i druhou knihu, materiálu pro ni pomalu ale jistě přibývá. Už teď ví, že bude tématicky ještě více rozmanitá. „Tam už se objeví povídky, které jsou mimo realitu našeho světa,“ přiblížil.

Křest jeho knihy se uskuteční 28. 1. 2022 od 19 hodin v kulturním klubu Horká vana.