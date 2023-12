Můžete zhodnotit pátek 1. a sobotu 2. prosince? Co nám to příroda připravila za chvilky?

V pátek jsme naměřili 15 centimetrů nového sněhu, což je druhý největší úhrn prosincového sněžení během 24 hodin. V sobotu pak připadlo dalších sedm centimetrů. Nejvíce sněhu bylo v neděli ráno, a to celkem 24 centimetrů. Jde o třetí největší výšku sněhu během prosince. V neděli 1. prosince 1985 bylo 25 centimetrů a v čtvrtek 2. prosince 2010 dokonce 27 centimetrů. Z těchto čísel je vidět, že za téměř 50 let, co stanice existuje, byla letos třetí největší prosincová úroda sněhu.

Máte skvělé záznamy. Takže určitě víte, kdy leželo nejvíce sněhu?

To bylo v úterý 15. března 1988, kdy jsme naměřili 38 centimetrů. Pěkná nadílka.

Jsou i prosince bez sněhu?

Jistě. Například v roce 2019 byl jen slabý poprašek a v roce 2015 dokonce ani vločka.

I když nejde tak úplně o sníh, přece jen hodně lidí pamatuje poslední den roku 1978 a Nový rok 1979. Co se tehdy stalo?

Přes noc spadly teploty o 30 stupňů Celsia. Na Silvestra zapršelo a během noci vše zmrzlo. Ženy šly na plesy jen v šatech, muži v oblecích. Pak se nemohli dostat domů. Doslova zamrzla celá republika a nastaly památné uhelné prázdniny. Do toho napadlo asi 15 centimetrů sněhu. Na to asi dlouho nikdo nezapomene.