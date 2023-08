Když pak stál před téměř 190 běžci různých kategorií, nebylo v ten okamžik po slabosti ani stopy a jeho rázné pokyny byly všem jasné. Pak už stačil jen startovní výstřel ze samopalu a připomenutí okupace vojsky spřátelených armád před 55 lety se rozběhlo. Doslova.

Co ale za touto nyní už vysoce sportovní a společenskou akcí stojí? Historka o nápadu u piva už je oprýskaná. „Víš, já jsem Rusáky v 68 zažil v Praze. Jejich namířené samopaly a věty dej kuryť byly hrozné. Nikomu nebylo do smíchu,“ vzpomíná František Kouba.

Když po revoluci v listopadu 1989 došlo na připomínky událostí v srpnu 68, nikdo se k tomu moc neměl. „A tak jsme udělali běh městem. Dali jsme datum 21. srpna, se kterým nikdo nesměl hnout. A také nehnul, i kdy snahy a tlaky mnoha komunálních politiků byly někdy opravdu až za mírou slušnosti,“ dodává František Kouba.

Nastává ale jiná situace – blíží se 30. ročník a co bude po něm. „Nemám už tolik sil a někdo to musí vzít po mně. Třeba město, které je už částečným organizátorem,“ myslí si František Kouba.

Starosta Břetislav Hrdlička se takové zodpovědnosti nebrání. „Už nyní se snažíme Františku Koubovi pomáhat a byl bych moc rád, aby to tak chápali i ti úředníci, kterých se to týká,“ dodal Břetislav Hrdlička s tím, že strakonická akce má mnohem hlubší význam, než se může zdát. „Běh městem 21. srpna by měl připomenout, že Česká republika není ohrazená betonovou neprostupnou zdí. Má připomenout, že jsme se nikdy neměli tak dobře, jako dnes, a že tento stav se může mávnutím proutku změnit. Má připomenout, že pokud se nebudeme snažit o skutečně samostatný a svébytný stát, budeme sloužit a odvádět výsledky našeho snažení někomu jinému. Vzhledem k zájmu i nezájmu sportovců a občanů vnímat tuto akci v širších souvislostech, ji my chápeme i jako reklamu pro Strakonice a propagaci života a postoje našeho města,“ říká starosta Břetislav Hrdlička.

Jubilejní 30. ročník Běhu městem Strakonice se uskuteční ve středu 21. srpna 2024.