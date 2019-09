Závody přilákaly na řeku 80 rybářů

Vodňany – Nedávné rybářské závody, které na Blanici u Sokolské louky uspořádal Český rybářský svaz začátkem června, přilákaly na 80 závodníků. V kategorii dospělí a mládež jich bylo 64, v kategorii děti do 15 let to bylo 16 rybářů. Závody byly doplněny o dvě soutěžní kategorie, a to největší ulovená ryba a nejmladší účastník závodů. Soutěžící nakonec ulovili 402 kusů ryb.

V kategorii dospělí a mládež byl na 1. místě Miroslav Žák z J. Hradce (1512 bodů), 2. místo obsadil Marek Šmitmajer (835 bodů) a 3. se umístil Vít Bečka (498 bodů). V kategorii děti do 15 let zvítězil Adam Krampla (221 bodů), na 2. místě skončila Jana Brůžková (140 bodů) a 3. místo obsadil Matěj Žlábek (109 bodů). Největší rybu ulovil Adama Krampla (53 cm) a nejmladším účastníkem závodů byl Adam Kuneš.

Autor: Petr Škotko