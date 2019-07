Strakonice – Více než deset milionů korun. To jsou investice do zateplení tří bytových domů v ulici Stavbařů ve Strakonicích. Hotovo má být na konci července.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Zdeněk Kellner

„Zateplení je trendem současné doby, který přináší úspory energie. To byl hlavní důvod, proč se město do zateplení domů pustilo,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. Zároveň dodala, že se obyvatelé nemusejí bát, že by zateplení mělo vliv na růst nájemného.