Velmi napjatá atmosféra bude zřejmě provázet čtvrteční zasedání sedmičlenného zastupitelstva v Rožmberku nad Vltavou. Posledním bodem programu je odvolání Lenky Schwarzové z funkce starostky. Jaký k tomu mají zastupitelé důvod, chtějí sdělit veřejnosti až na zastupitelstvu. Údajně jsou za tím výhrady k její práci.

Rožmberk nad Vltavou. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Lenka Schwarzová (Rožmberk plus) působí v pozici starostky druhé volební období. V minulých komunálních volbách získala ze všech kandidátů od obyvatel nejvíce hlasů a její uskupení Rožmberk plus čtyři mandáty ze sedmi. Nyní to však vypadá, že se někteří zastupitelé z jejího uskupení přidali na stranu opozice.