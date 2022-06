Novinářům to řekl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic ČR České Budějovice. "V průběhu stavebních prací dojde na téměř 20 metrů dlouhém mostu k výměně mostních závěrů, ložisek a úpravě spodní stavby. Ta zahrnuje odstranění a náhradu závěrných zídek a úložného prahu. Během výměny ložisek bude nosná konstrukce zvednuta a ponechána na provizorní nosné konstrukci. Dále bude provedena výměna říms, vozovkového souvrství a záchytného systému," uvedl Adam Koloušek.

Stavební úpravy provede společnost SUPER-KRETE CZECH s.r.o. za 16,5 milionu korun bez DPH.

Dobrou zprávou může být fakt, že most nebude uzavřen úplně. "Samotná oprava bude prováděna po polovinách a nebude tak nutné komunikaci zcela uzavírat. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově," vysvětlil.

K opětovnému uvedení mostu do provozu by pak mělo dojít do konce listopadu.

