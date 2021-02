„Alkohol uschoval do batohu a s batohem na zádech přišel k pokladně, kde zaplatil pouze část svého nákupu,“ řekla tisková mluvčí PČR Jaromíra Nováková. Za pokladní kasou si zřejmě myslel, že má vyhráno. Ale to se mýlil. Právě za kasou na muže čekal detektiv marketu.

Podle informací z dalšího marketu jsou podobné způsoby krádeží běžné. "Lidé dokáží přijít na různé věci. Schovávání pod bundu už je zastaralé," řekl muž, který pracuje v jiném strakonickém marketu jako ochranka. "Jednou jsme tady měli chlapa, který si dal flašku kořalky do čepice, kterou nes v ruce. To, že se tady někdo nají a vypije něco z regálu, se stává běžně," dodává s tím, že jednou z cest, jak tomuto jednání zabráni, je dobře si všímat lidí, kteří jdou nakupovat. "To už někdy poznáš hlavně na oblečení a celkovém stavu toho člověka. Ale pravidlem to není," dodává.

Výše uvedený cizinec se jednání dopustil i přesto, že byl loni odsouzen pro zločin loupeže k odnětí trestu svobody na dvě léta, kdy výkon trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu tři léta, a navíc v době vyhlášeného nouzového stavu.