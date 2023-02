Těch možností je mnoho. Český novinář a spisovatel Arnošt Lustig (1926 – 2011) řekl: „Největší kvalitou člověka je slušnost.“ Co tím myslel? Podle mého názoru jen to, že slušnost nelze konkretizovat nebo ji zařadit do nějaké škatulky. Slušnost je prostě stav naší mysli, který nám ukazuje, jací bychom měli být.

Přišel jsem před několika dny do strakonické nemocnice na vyšetření. V čekárně sedělo asi pět lidí. Pozdravil jsem Dobrý den a odpovědí mi bylo ticho, nepřerušený dialog dvou lidí a jedno usilovné zírání do mobilu. Když jsem odcházel, sedělo v té samé čekárně o něco více lidí. Na mé Na shledanou nikdo nereagoval. Pokrčil jsem rameny a odešel.

Byli ti lidé neslušní? Podle měřítka, že na pozdrav se má odpovědět, tak ano. Ale třeba někdo z nich pár hodin předtím pomohl starému člověku s nákupem. Jiný zase mohl dát někomu přednost na křižovatce, v obchodu u kasy. Projevili slušnost jinak a možná mnohem lépe, než bych dokázal já sám.

Může se někdy zdát, že slušnost je přežitek a neslušnost nás dostane k cíli rychleji. Nebo že jsme díky určité dávce neslušnosti nebo tvrdosti odolnější. Je to omyl. Ale stačí se řídit tzv. Zlatým pravidlem: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ Za pokus to stojí.