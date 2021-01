Teprve před dvěma dny se mrazu podařilo ledem potáhnout celý povrch lipenského jezera. Ledaři se však na tvorbu bruslařské dráhy nechystají, i když to mnohé lidi láká a zkoušejí, jestli je led unese. Pro úpravu ledové magistrály ještě zdaleka nenastaly příznivé podmínky.

„Ve Frymburku Lipno zamrzlo teprve až na Nový rok,“ říká za frymburské ledaře Antonín Labaj. „Vstupovat na led je ale hodně nebezpečné, hlavně u přívozu. Led má tloušťku pouze od jednoho do čtyř centimetrů, někde ani to ne, a to je naprosto nevyhovující. Lidi led zkouší po okrajích jezera a v zátokách, vidí je ostatní a pak jdou na led také.“ Led je tak slabý, že zatím nikdo jeho tloušťku neměří.

„Potřebujeme silný mráz, aby vrchní vrstva začala promrzat. V každém případě, jak to bude k tomu, chceme dráhu upravit. Má sněžit, a sníh je třeba dostat pryč, protože pak už to nepůjde. Připravujeme si techniku.“ Nicméně plovoucí šesti a osmikolku by skupina ledařů potřebovala ještě doplnit řadou dalších komponentů, na které však nyní v těžké době covidové nejsou peníze od sponzorů.

Nebezpečno je rovněž na ledě v samotném Lipně nad Vltavou. „Led je tu velice slabý, nemá víc než dva centimetry, na ten se vůbec vstupovat nedá,“ zdůraznil včera veslař Václav Chalupa.

Hřiště na bruslení najdete jenom v Horní Plané, kde si je vytvořili sami bruslaři. „Tady lidé chodí bruslit poměrně dost,“ přitakal starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „V určitém místě je led dost dobrý, pokud se lidé pohybují do dvaceti metrů od břehu. Je tady jediné takové místo, a to pod vlakovým nádražím, rozhodně ne u pláže a přívozu.“ Město ale žádnou dráhu a úpravu nechystá. „Nemůžeme nic vytyčit, protože to ani není možné, když se mohou potkat maximálně dva lidé,“ podotkl starosta.

O tom, že to s lipenským ledem není dvakrát valné, svědčí i skutečnost, že hornoplánský přívoz brázdí Lipno i nadále. Nevozí sice turisty, ale převáží místní obyvatele.