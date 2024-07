Postupně objekt vyklízí, čistí a zvelebují. Plánují využít i staré vybavení, například lavice z kinosálu. U zámku letos na jaře vysadili také několik desítek bílých hortenzií a stovky keříků. „Poslední dva roky děláme hodně prohlídek pro zájemce, co chtějí poznat nás i zámek. Jsou to nejen místní, ale i lidé z Prahy, Moravy a dokonce Slovenska, kteří tu například trávili vojenskou službu,“ podotýká majitel Michal.

Zámek prý předtím vůbec nebyl vidět ze silnice, všude byly nálety a vládla tu nepropustná přírodní anarchie. „Loni jsme opravili kritický stav části střechy, do které zatékalo. Letos jsme se pustili do administrativy. Na budově lze všude vidět černobílé terčíky, které posloužily k jejímu odbornému digitálnímu zaměření,“ vysvětluje s tím, že jde o součást stavebně-historického průzkumu (SHP) a archivní rešerše, díky kterým budou moci následně relevantně přistoupit k budově a žádat cíleněji o dotace a granty.

Na budově se podle Kiktavého podepsalo třicet let chátrání. „Bylo to otevřené, neoplocené, zámek navštěvovali nejen urbexeři, ale i různí nešetrní squateři, kteří se hodně podepsali na vzhledu. Nebýt sprejerů, kteří to posledních deset let vylepšovali, byl by daleko krásnější,“ podotýká, když vstupujeme do interiérů.

„Dva roky se tu vyskytujeme a seznamujeme se s okolím. Je to poměrně velké sousto, kolik má zámek pokojů, nevíme,“ usmívá se majitel Michal Kiktavý a doplňuje: „Oken má 103, to se dá lehce spočítat zvenku. Většinu otevíráme, aby objekt větral, navíc jsou tu dost vysoké stropy, 6,8 metru!“

Duchy ani poklady v Libějovicích nemají

A tak se postupně dostáváme k různým obyvatelům, od šlechty, přes redemptoristy, okupanty, členy pohraniční stráže až po vojáky. Jejich duchové tu prý ale nebloudí. „Straší tu jen vítr, který občas otevírá a zavírá dveře nebo okna. Není se proč bát strašidel, když máme s místem dobré úmysly. Když namažu panty, tak ani nezavržou,“ vtipkuje majitel.

Podobně reaguje na dotaz na nalezené poklady. „Celý zámek je poklad. To, co myslíte vy, stříbrnou truhlu s dukáty, nic takového tu není a nebylo, více než 40 let tu byli vojáci a pak to 30 let pustlo. Vše cenné, co tu bylo, dostalo nožičky, dokonce vytrhali i litinová umyvadla v umývárnách, podobně jako ručičky a hodinový stroj, které zmizely z hodin,“ naznačuje.

Při opravě střechy našli pouze tesařské značky a podpisy vyřezané v trámech, v horním patře s památkáři ale objevili skryté malované komíny, protože budova byla po roce 1816 přistavována do výšky.

V chovné stanici vyšlechtili psí plemeno

O zajímavé informace o zámku ale není nouze. Mimo jiného Michal zmiňuje, že zde vyšlechtili jednu z českých psích ras. „Plemeno československý vlčák, vzniklo křížením německého ovčáka a karpatského vlka právě v areálu nového zámku, když jej obývala pohraniční stráž, která tu zřídila chovnou stanici,“ prozrazuje s tím, že šlo o počin inženýra Karla Hartla.

Cílem bylo zachovat vlčí vzhled i zdraví a upevnit povahové vlastnosti pracovního psa. První kříženci vlčice Brity a německého ovčáka Cézara se v Libějovicích narodili 26. května 1958.

Budova zámku má i zvláštní tvar písmene E. „Když byla partnerka těhotná, byli jsme se tu podívat, ale to jsme ještě nezamýšleli nákup. Dcerce jsme vybrali jméno Ema. Když jí byl asi rok, tak nám kamarád ukázal zámek dronem a zjistili jsme, že zámek opisuje počáteční písmeno jejího jména, brali jsme to trochu jako jedno ze znamení k jeho pořízení,“ zmiňuje Kiktavý.

Nahlédnout lze do bývalé černé kuchyně, kinosálu, bývalého důstojnického baru či bývalé Schwarzenberské kaple, jejíž lokalizaci dokládá snímek z roku 1931. Za nejkrásnější považuje Michal Kiktavý zdobení a terasové zábradlí, nejcennější jsou podle památkářů některé původní zdobené stropy a okenní ostění. „Za zmínku určitě stojí sluneční hodiny uprostřed zámku, místem prochází historická i poutní alej,“ doplňuje majitel.

Tato alej je více než 250 let stará a propojuje kapli sv. Máří Magdaleny, Nový zámek a poutní centrum Lomec. „Je to hrozně zajímavé, protože pokud si dáte na mapu pravítko, vede přímá cesta i do vodňanského kostela a až do Svaté Hory v Příbrami a na druhou stranu na Netolice. Myslím si, že nešlo o náhodné postavení, ale záměr,“ uvádí svá zjištění.

Akce na Novém zámku Libějovice První hudební festival se koná v sobotu 3. srpna od 10 do 21 hodin, vstupné poslouží na opravy zámku. Program:

Od 11 do 12 hodin Bára Ladrová a kamarádi – program pro děti

Od 13 do14 hodin kapela Koblížci (pop-punk)

Od 14.30 do 15.30 hodin Emma Smetana a Jordan Haj

Od 16 do 17 hodin klasická hudba

Od 18.30 do 19.30 velké hudební překvapení Další kulturní akce, konkrétně PechaKucha, by se zde měla konat v pátek 20. září. Majitelé pravidelně pořádají také prohlídky pro zájemce, letní kino a dobrovolnické brigády. Výbornou spolupráci mají i s místní samosprávou. V dohledné době by tu rádi pořádali různé exteriérové oslavy, garden party či svatební hostiny. „Nemáme žádný světoborný záměr, udělat z toho hotel nebo wellness. Nejsme žádní miliardáři, ale chceme to tu postupně opravit a zpřístupnit lidem,“ uzavírá Michal Kiktavý, který společně s partnerkou Márií podniká v reklamě a marketingu.

Pro více informací stačí sledovat https://www.facebook.com/zameklibejovice.

Více o zámku, majitelích a jejich aktivitách se lze dočíst na oficiálních stránkách ZDE.

Něco málo z historie také najdete na poznejdomy.cz.

Nebo v katalogu na stránkách Národního památkového ústavu ZDE.